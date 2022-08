“Ay no exageren, era una broma”: Tunden a influencer que se robó la propina de un mesero.

Comparte esta Noticia

La influencer Kimberly Flores pidió a sus “haters” detener la campaña de odio en su contra, como castigo por presuntamente llevarse la propina del mesero de un restaurante.

La Guatemalteca, quien saltó a la fama en México tras casarse con el cantante Edwin Luna, explicó que el video fue sacado de contexto de su propia red social, desatando las críticas.

“No crean todo lo que ven en TikTok: soy una creadora de contenido y se me hizo buena idea grabar un pequeño clip fingiendo que me llevo la propina que dejó mi propio esposo. Así soy yo, me encanta hacer bromas para entretener a la gente”, señaló en el clip.

También despotricó en contra de las personas que la están señalando de ladrona: “la gente que no tiene ni madres se puso a replicar mi video, aunque gracias a ellos ya tengo millones de reproducciones”, declaró en una posterior entrevista.

Comentó que el hecho hubiera sido grave si alguien la hubiera cachado en paparazzi, por lo que al final le dieron relevancia a algo que ella misma grabó.

También afirmó que le devolvió la propina al mesero y hasta le dejó el doble.

A continuación de presentamos el video que desató todo el escándalo: