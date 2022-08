Bryan ”El Paponas” presume departamento de lujo tras separarse de Yeri Mua. 

Comparte esta Noticia

Brian Villegas “El Paponas” presumió el lujoso departamento donde vivirá ahora que ha terminado su romance con Yeri Mua, pero varias seguidoras de la influencer aseguran que la vida que está disfrutando se la debe a la fama de la veracruzana.

Recientemente te dimos a conocer en que Yeri Mua y Brian Villegas “El Paponas” anunciaban el fin de su relación, esto luego de que en redes sociales se filtrara un video que muestra a la pareja discutiendo en una zona pública por una presunta infidelidad.

Ahora, el influencer y ex rey del Carnaval de Veracruz 2022 informó a sus seguidores que se ha mudado temporalmente a un nuevo y lujoso departamento para iniciar una nueva etapa en su vida y reflexionar sobre su soltería. Posteriormente, procedió a mostrar el lugar que será su nuevo hogar durante los próximos meses, el cual tiene un costo de renta de 35 mil pesos mensuales, incluyendo servicios.

“Ya ustedes saben el contexto, ya saben el porqué… Y creo que es lo más sano, es lo mejor, y me siento bien, me siento tranquilo, también me siento tranquilo de que Yeri se sienta tranquila y creo que va a ser para mejorar, para que los dos estemos bien, estemos tranquilos, estemos felices y creo que nos va a servir muchísimo”, declaró Brian Villegas.

Tal y como se esperaba, la transmisión realizada desde su página de Facebook no pasó desapercibida para sus 2.5 millones de seguidores, quienes se encargaron de hacerlo viral hasta el punto de figurar entre las principales noticias de la farándula mexicana.

Brian Villegas es un influencer y creador de contenidos originario de Veracruz que cobró fama en redes sociales por ser novio de Yeri Mua.

Asimismo, es conocido por el apodo de “El Paponas”, nombre que recibió su negocio de ventas de papas fritas y chicharrones que según él, lo ayudó a pagar sus estudios universitarios, aunque nunca concluyó.

Antes de juntarse con Yeri Mua no era conocido. De acuerdo a la historia que han contado ambos, él la contactó cuando ya era famosa, a fin de pedirle una colaboración para poder vender sus botanas. Después de platicar un tiempo se dieron la oportunidad de conocerse e iniciaron una relación, lo que benefició a Bryan.