Catean casa de la munícipe Blanca Merari en residencial de Cancún; rechazan su detención

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CANCÚN.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Marina y la Policía Estatal participaron en una diligencia reportada como un cateo en la vivienda que renta la presidenta municipal de Puerto Morelos, Blanca Merari Tziu Muñoz, en el residencial Lagos del Sol, en Cancún, durante la madrugada de este lunes.

Según la información difundida por la mañana, los agentes habrían ingresado al subcondominio Jaguares para ejecutar una orden de cateo en el inmueble donde la munícipe habita como arrendataria.

La administración del residencial confirmó la presencia de elementos federales y señaló que la FGR tomó el control de las comunicaciones del lugar para evitar filtraciones sobre la diligencia. También se reportó un cierre vial temporal, que fue retirado al concluir las acciones.

De manera extraoficial, trascendió que la intervención estaría relacionada con una investigación por delincuencia organizada contra el propietario de la vivienda. Esta versión no había sido confirmada por las autoridades federales.

Fuentes afirmaron que la alcaldesa Blanca Merari Tziu Muñoz no fue detenida

Hasta el momento de la información disponible, no se había dado a conocer una postura oficial de las autoridades federales y estatales que precisara los motivos y resultados de la diligencia.