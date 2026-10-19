Sedena designa a Rodríguez Granada como comandante de la 34 Zona Militar en sustitución de Mondragón Rivero

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CHETUMAL.- Alberto Miguel Rodríguez Granada rindió protesta este lunes como comandante de la 34 Zona Militar, en sustitución de Fidel Mondragón Rivero, quien estuvo al frente del mando del 16 de julio de 2024 al 18 de octubre de 2026.

La ceremonia contó con la presencia del comandante de la X Región Militar, José Francisco Terán Valle, y del titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, Adrián Martínez Ortega, quien asistió en representación de la gobernadora Mara Lezama.

La designación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ocurrió en un contexto de desplazamiento de grupos delictivos hacia comunidades rurales y presencia de personas dedicadas al narcomenudeo en zonas urbanas.

Rodríguez Granada ostenta el grado de general de brigada desde 2023. Cuenta con una licenciatura en Administración Militar, una maestría en Seguridad Nacional por el Centro Superior de Estudios Navales y formación inicial para la Guardia Nacional.

En su trayectoria ocupó las comandancias del Segundo y del 14.º Regimiento de Caballería Motorizado, así como la jefatura de Estado Mayor de la Segunda Zona Militar. También fue agregado militar y aéreo en la Embajada de México en Honduras y comandante de la Cuarta Brigada de Policía Militar.

Entre sus responsabilidades anteriores figuran, además, las coordinaciones estatales de la Guardia Nacional en Nuevo León y en la Ciudad de México.

El nuevo comandante ha recibido las condecoraciones de Perseverancia de Clase Especial y Perseverancia Extraordinaria, la Legión de Honor Militar Mexicana y el Mérito en la Campaña contra el Narcotráfico de Tercera Clase.

A estas distinciones se suman la Cruz de las Fuerzas Armadas de la República de Honduras y la Medalla al Mérito Ejemplar de la Guardia Nacional.