Cerró Quintana Roo julio con la inflación más alta en México

CHETUMAL.- Quintana Roo cerró el mes de julio de 2025 como la entidad federativa con la inflación más alta en México, al alcanzar 4.4 % de aumento de precios, a pesar de que la inflación en el mismo período ha dado un respiro a nivel nacional, con una fluctuación mensual del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de sólo 0.27%.

Un análisis elaborado por la organización México ¿cómo vamos? con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los precios de productos y servicios se incrementaron en 0.68 % en la entidad, para alcanzar un total de 4.4 % en la tasa anual.

Por ciudad, Chetumal, la capital del Estado, aparece en segundo sitio a nivel nacional con un incremento inflacionario de 0.71 % y en tercer lugar está Cancún, con un incremento de 0.67 %, ambas muy por encima del promedio nacional, superadas sólo por Oaxaca, que registró aumento de 0.77 %.

A nivel nacional, la variación de los precios por producto genérico en el mes de julio fue mayor en lechuga y col, nopales, transporte aéreo, cebolla y huevo; mientras que a la baja destacan uva, guayaba, papaya, limón, aguacate y pollo.

Respecto a julio del año pasado, los mayores aumentos de precios son en restaurantes y servicios de alojamiento, con 7.79 %, seguidos de los servicios educativos con 5.79 %; cuidado personal, protección social y bienes diversos con 5.41 %; y salud, con 4.89 %.

Detrás de Quintana Roo, los Estados con mayor inflación anual en julio de 2025 fueron Baja California y Querétaro (ambos con 4.2 %), seguidos por Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas y Chihuahua, cada uno con una inflación anual de 4.1 %.

Por el contrario, las entidades con menor inflación fueron Baja California Sur (2.3 %), Morelos

(2.4 %), Tlaxcala (2.5 %), así como Puebla, Zacatecas, Guerrero y Sonora, todas con una inflación anual de 2.8 %.

En contraste con la carestía en territorio quintanarroense, la inflación nacional al cierre del mes pasado es significativamente menor al 1.05 % registrado en el mismo mes del año 2024, y representa la variación más baja para un mes de julio en los últimos 5 años.

Fuente: Cambio22