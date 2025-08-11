Chetumal será sede de conferencia de Sheinbaum este viernes

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que este viernes encabezará su conferencia matutina en Chetumal, Quintana Roo, como parte de la agenda previa a la reunión bilateral que sostendrá con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León.

Durante la conferencia de prensa de este lunes en Palacio Nacional, Sheinbaum detalló que viajará a Chetumal la noche del jueves para realizar desde ahí su conferencia “mañanera”. Posteriormente, se trasladará a Ciudad de Guatemala para reunirse con Arévalo, a quien dijo “querer, respetar y admirar”.

La mandataria precisó que su visita al país vecino será breve, pues después del encuentro bilateral regresará a territorio mexicano para recibir en Calakmul, Campeche, al primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño, con quien sostendrá una reunión trilateral junto a Arévalo.

Aunque evitó adelantar detalles de las conversaciones, Sheinbaum adelantó que se darán a conocer “acuerdos muy interesantes” entre las tres naciones de la frontera sur, los cuales serán revelados el mismo viernes.