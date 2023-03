Cesan al secretario ejecutivo del INE tras publicación de plan B electoral; tenía 14 años en el cargo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador fue publicado esta madrugada en el Diario Oficial de la Federación con lo que Edmundo Jacobo, quien se desempañaba como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, quedó destituido. Ante esto, el organismo electoral adelantó que impugnó la medida ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El INE interpuso un juicio electoral por esta medida, por la que Edmundo Jacobo fue destituido tras 14 años de “trabajo, dedicación y vocación democrática”, y acusó que el plan B electoral es inconstitucional, ya que invade competencia de la autoridad electoral y contraviene derechos amparos por la Constitución.

El INE ya presentó ante el Tribunal Electoral un juicio electoral, toda vez que el Artículo 41 de la Constitución establece que el secretario ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su presidente. De esa forma, el 6 de febrero de 2020, el Consejo General designó a Edmundo Jacobo Molina como titular de la Secretaría Ejecutiva del INE, por un nuevo periodo de seis años.

Además, la Carta Magna señala que no pueden expedirse leyes privativas, esto es, en contra de una persona específica; en consecuencia, no puede disminuir el periodo del nombramiento de un secretario ejecutivo en lo particular, determinado por el Consejo General. Por ello, tanto Edmundo Jacobo como el INE, pueden impugnar esta medida, sin dejar de acatarla,detalló el instituto.

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó de “cinicazo” a Edmundo Jacobo, quien se quejó en una entrevista por el término de su encargo en el organismo después de 14 años y un sueldo mensual de 160 mil pesos.

“Son unos cinicazos, una vez más sostengo que la ley electoral que están impugnando no afecta en nada el funcionamiento del INE. Lo que propone esta Ley es obtener algunos ahorros, ni siguiera mucho porque como no se pudo hacer la reforma constitucional se van a tener que seguir destinando 25 mil millones de pesos para la organización de las elecciones, las más caras del mundo ”, afirmó.

Fuente: El Heraldo de México