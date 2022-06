Chef Edgar Núñez responde: dejen de hacer famosas a influencers que solo suben fotos en traje de baño.

Comparte esta Noticia

El Chef Edgar Núñez, respondió a la serie de críticas que le han hecho en los últimos días, por negarse a llevar a cabo una colaboración con una influencer de colombia, llamada Manuela Gutiérrez.

A través de su Instagram el chef mexicano explicó que sus redes sociales superan 10 veces el número de seguidores que tiene la influencer, además de dar varias razones por las que no le iba a beneficiar el supuesto “apoyo” de la joven.

“¿Qué me va a beneficiar salir en el feed de una mujer que solo sube fotos en traje de baño? Ni siquiera es especialista en gastronomía. Me ofende que quieran abusar de mi trabajo y del Staff que nos partimos el lomo todo el día para que alguien solo venga, se siente y coma a cambio de una foto en su Instagram cuyos seguidores ni siquiera son mi target”, escribió.

También hizo un llamado a dejar de hacer famosos a personas que presumen un mundo de fantasía que ni siquiera pueden pagar, y que cuyo contenido depende de subir las cosas gratis que obtuvieron a través del esfuerzo de otros.

Por si parte Manuela Gutiérrez respondió que le encanta ser el centro de atención, aún con los comentarios negativos que ha recibido por intentar comer gratis.

“¿Qué onda con los haters? Pero no se preocupen, a mi todo se me resbala. Es más, síganle que me encanta ser el centro de atencion”, dijo la supuesta influencer.

