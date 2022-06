VIDEO: “Me encanta ser el centro de atención”: responde influencer Manuela Gutiérrez tras ser exhibida como “gorrona” por el chef Édgar Núñez.

Comparte esta Noticia

Manuela Gutierrez afirmó que le encanta ser el centro de atención, tras haber sido exhibida por un chef mexicano por intentar comer gratis en su restaurante, a cambio de una mención en una historia de su Instagram.

“¿Qué onda con los haters? Pero no se preocupen, a mi todo se me resbala. Es más, síganle que me encanta ser el centro de atencion”, dijo la supuesta influencer.

Esto luego que de el chef mexicano, Edgar Núñez exhibió en sus redes sociales a Manuela Gutiérrez tras solicitar comida gratis para ella y su novio a cambio de un “canje publicitario”.

“Me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario, en donde los recomiende y muestre sus servicios en mi Instagram (…) a cambio de comida”, se leyó en el mensaje de la influencer.

Ante esto Edgar escribió junto a la imagen de difundió en redes:

“Y en mi gustada sección; “gorrones internacionales” les dejo a Manuela (con una cuarta parte de mis seguidores)”.

“Influencer? Ya fui de metiche y es un cliché la niña, fotos monótonas, nada que no se vea en cualquier perfil de mujeres que se dedican a eso”.

🔵 ¿Son válidos estos tipos de intercambios?

No es algo nuevo el intercambio de bienes o servicios por publicidad. Esta estrategia se aplica desde hace muchas décadas.

Sin embargo, cabe destacar que para ser válido, quien hace la oferta debe ofrecer un plus para poder exigir algo a cambio.

En el caso de los influencer, se mide no el número de seguidores, sino la “interacción media” de sus publicaciones y la posibilidad de tener un cliente por cada una de esas interacciones, además de otras métricas, y en este portal de noticias, Estosdías Online, te lo explicamos:

Por ejemplo: la ”influencer” Manuela Gutiérrez tiene 62 mil seguidores, y una interacción promedio por cada publicación de 4 mil (una interacción se cuenta por like, compartir, comentar, abrir la imagen, etc).

El Chef Manuel tiene 101 mil seguidores, pero una interacción promedio de casi 82 mil, por lo que tiene mayor alcance el del mexicano.

Luego está el análisis de los posibles clientes que puede ganar el Chef basándose en las métricas de quienes interactúan con Manuela Gutiérrez: la mayoría son hombres, de 22 a 29 años, quienes dan like solo en sus fotos en traje de baño. Casi todos son de Colombia y tienen como intereses mujeres, no conocer lugares o consumir en nuevos lugares de comida. No resulta ser un genio para saber que un escaso número de sus seguidores viajará a México para consumir en el restaurante del Chef Edgar.

Esto sin contar que aquellas historias con publicidad, incluso las disfrazadas, tienen un mucho menor alcance por los algoritmos de la red social.

Por tanto, por esa historia, Edgar solo ganaría uno o tres posibles clientes. La posibilidad de que se haga viral gracias a ella, de acuerdo a las estadísticas de Meta, es de 1 en 3.7 millones (que es la probabilidad general de que una publicación se haga viral, según Meta)

Ahora vamos con otro ejemplo: una joven se dedica a hacer videos de maquillaje. Tiene solo 12 mil seguidores, pero lo hace tan bien que cada uno de sus videos tiene 20 mil de interacción, pues las mujeres de su edad, que tienen interés en aprender de maquillaje, la buscan para observar sus técnicas y conocer qué materiales usa.

Para una marca de maquillaje, esa joven es rentable, pues le entregarán de manera gratuita de manera mensual 5 mil pesos en maquillaje, pero tendrán acceso a casi 80 mil posibles compradores, lo que puede traducirse en hasta un millón en ventas, con un margen de ganancia de hasta 300 mil pesos.

Por tanto, no solo influye tanto el número de seguidores, sino la posibilidad de obtener nuevos clientes.