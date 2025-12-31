Concentra Quintana Roo el 17 por ciento de la inversión turística del país

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Nayarit, Quintana Roo, Jalisco, Baja California Sur, Guerrero y Nuevo León concentran la mayor parte de la inversión turística proyectada en México, informó la secretaria de Turismo del Gobierno federal, Josefina Rodríguez Zamora.

De acuerdo con la titular de la Sectur, la Cartera de Inversión Turística 2025 cerró el año con 700 proyectos activos en 30 entidades federativas, que en conjunto representan una inversión estimada de 36 mil 735 millones de dólares.

Con base en el tercer corte cuatrimestral, Nayarit encabeza la lista con 19 por ciento del total nacional, seguido de Quintana Roo con 17 por ciento, Jalisco con 12 por ciento, Baja California Sur con 10 por ciento, mientras que Guerrero y Nuevo León concentran ocho por ciento cada uno.

Rodríguez Zamora destacó que este cierre anual refleja un crecimiento significativo respecto a la versión previa de la cartera publicada en septiembre, con un incremento de 48 por ciento en el número de proyectos y de 67 por ciento en el monto total de inversión, resultado del trabajo coordinado entre los gobiernos estatales y los sectores público, privado y social.

La funcionaria subrayó la importancia de que las entidades federativas mantengan actualizada su información, ya que ello permite fortalecer la planeación, identificar oportunidades y facilitar el acompañamiento institucional para que las inversiones se concreten.

“Con esta cartera estamos construyendo una visión compartida del desarrollo turístico nacional. La información que nos envían los estados nos permite dar acompañamiento, destrabar retos y facilitar que las inversiones se concreten en beneficio de las comunidades”, afirmó.

Recordó que este instrumento cumple con lo establecido en la Ley General de Turismo y con el Plan Nacional de Desarrollo 2025–2030, que mandatan a la Sectur a coordinar políticas para fomentar la inversión y fortalecer la infraestructura y competitividad del sector.

Finalmente, señaló que la Cartera de Inversión Turística funciona como una radiografía nacional que permite identificar dónde y cómo se está invirtiendo en turismo, alineada con la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de impulsar al sector como un motor de prosperidad compartida.