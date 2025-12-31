Empleo, seguridad y oportunidades: el balance de Marín Mollinedo para Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Con un mensaje de optimismo, unidad y compromiso social, el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), Rafael Marín Mollinedo, dirigió un mensaje a las y los quintanarroenses para hacer un balance del año que concluye y compartir sus deseos de cara a 2025.

A través de un video de estética animada que recorre algunos de los paisajes más emblemáticos de Quintana Roo —como las playas de Cancún y Cozumel, así como las zonas arqueológicas de Tulum—, Marín Mollinedo destacó el avance sostenido del Estado y la importancia de reconocer lo logrado para fortalecer el futuro de la entidad.

En el material audiovisual, el funcionario dio voz a diversos sectores de la sociedad, quienes expresaron sus principales anhelos para el próximo año. Padres y madres de familia subrayaron la necesidad de empleos dignos que garanticen el sustento de los hogares; mujeres emprendedoras solicitaron mayores apoyos para consolidar sus negocios locales; mientras que personas adultas mayores enfatizaron la importancia de contar con espacios públicos dignos y accesibles.

Por su parte, empresarios y jóvenes estudiantes coincidieron en que la seguridad y el acceso a oportunidades educativas son pilares fundamentales para el desarrollo regional y el bienestar social.

Al cierre del mensaje, Rafael Marín Mollinedo expresó su deseo de que los sueños de cada habitante de Quintana Roo se hagan realidad, y llamó a mantener la esperanza como eje para construir, de manera colectiva, un mejor futuro para el estado.

“Que la esperanza que hoy nos une sea la luz que nos guíe para que juntos hagamos de nuestro Quintana Roo un mejor lugar para vivir”, expresó, al tiempo que deseó un próspero 2025 a la ciudadanía.

El mensaje se difunde en un contexto clave para la entidad, marcado por proyectos de infraestructura y desarrollo comercial, en los que la gestión aduanera juega un papel relevante para el crecimiento económico de la región, la infraestructura y el desarrollo comercial, buscando consolidar a Quintana Roo como un motor económico nacional.