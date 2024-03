Confirma AMLO desaparición de agentes de la FGR que investigaban el caso Ayotzinapa

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel Lóez Obrador confirmó los rumores que indicaban que dos trabajadores de la Fiscalía General de la República (FGR) habían desaparecido el pasado domingo.

Tras asegurar los hechos en Palacio Nacional, el mandatario indicó que los funcionarios participaban en las investigaciones del caso Ayotzinapa, relacionado con la desaparición de 43 normalistas que ocurrió el pasado 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

“Sí existen estas personas desaparecidas, es un hombre y una mujer de la Fiscalía General de la República, que están trabajando en la búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa, y desaparecieron”, comentó el jefe de Estado.

En este contexto, refirió que ya se están llevando a cabo las investigaciones, así como la búsqueda de los elementos de la FGR y acotó que que el caso debe saberse en el marco de los trabajos que se han intensificado para encontrar a los normalistas.

“Espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentren con los jóvenes y están obstaculizando. Saben que estamos trabajando, vamos avanzando y quieren impedir que sigamos adelante. No lo van a lograr”, expuso el presidente.

De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos, entidad donde fueron vistos por última vez el domingo 10 de marzo en Cuernavaca. Se trata de una mujer que responde al nombre de Suay Kassandra Domínguez Pastrana y un hombre cuyo nombre es Enrique Linares Ríos.

Domínguez Pastrana cuenta con 30 años de edad. Mide 1.55 metros, es de tez apiñonada y complexión media. Tiene tatuajes en la espalda, en el tobillo derecho, en la muñeca izquierda, en la pierna y arriba de la cintura.

En el caso de Linares Ríos, él tiene 41 años de edad y mide 1.75 metros, es de tez morena y complexión delgada. Tiene barba de candado y un tatuaje en el brazo izquierdo.

