Propone Roberto Palazuelos garantizar acceso a la salud a niñas y niños de todo el país

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- El candidato al Senado por Quintana Roo, Roberto Palazuelos, anunció dos propuestas en beneficio de la niñez mexicana: crear una Ley de Protección a la Salud Infantil e impulsar el Programa de Salud de Cobertura Universal para Niñas y Niños, denominado Infati-Med.

El también abogado indicó que desde la precampaña ha recogido las demandas y el sentir de los ciudadanos, lo que le ha permitido conocer que muchas de las exigencias versan sobre las necesidades de servicios de salud básicos para los niños y las niñas.

En ese sentido, explicó que, actualmente, “si tu niño o niña de 5 u 8 años presenta una disentería o una apendicitis, y acudes de urgencia al ISSSTE o al IMSS, de entrada, si no eres derechohabiente, se le niega la atención o te canalizan a un centro de salud. Esto pone en grave riesgo la salud y la vida del menor y lo deja a la deriva. Esta situación no debe ni puede estar pasando en Quintana Roo ni en México. ¿Qué sucede con aquellos padres que no pueden pagar una hospitalización o cirugía?”, preguntó.

Ante lo anterior, Roberto Palazuelos aseguró que con la Ley de Protección a la Salud Infantil y el Programa de Salud Cobertura Universal para Niñas y Niños “Infati-Med”, se garantizará la atención médica y hospitalaria inmediata y gratuita a los niños y niñas menores de 8 años, en todas las instituciones de salud, del sector público, sin satisfacer el elemento “derechohabiente”.

“En otras palabras, es como un seguro gratuito de gastos médicos mayores para nuestras niñas y niños, que es lo mínimo que merecen”, enfatizo.

El candidato del partido Movimiento Ciudadano mencionó que su equipo jurídico ya lleva tiempo trabajando en el anteproyecto de esta inclusiva y propositiva iniciativa de ley, y de otras más que irá presentando a lo largo de su campaña y que surgen de escuchar las necesidades más apremiantes de la población y de comprometerse a resolverlas, pues solo con reformas que beneficien a los más vulnerables y a los que más lo necesitan, es como podremos sacar adelante al país.