Consulta para sacar a Aguakán fue puro “rollo”: contrato impide que sea vinculante para cancelar la concesión a la empresa.

Cancún, 14 de marzo.- A pesar de que la consulta de Aguakán logró obtener el mínimo requerido por la ley para ser considerada, no será vinculante para cancelar la concesión a la empresa, por lo que prácticamente fue una pérdida de tiempo y dinero.

De acuerdo a la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local, no hay posibilidad de revertir el contrato-concesión porque no está sujeto a ninguna consulta o resultado.

“Hay dos problemas que no fueron tomados en consideración en la consulta ciudadana: el primero, que tiene que ver con la indemnización a la empresa, y el segundo, “debido a que el contrato concesión no está sujeto a ningún tipo de consulta ciudadana, sino a incumplimientos por parte de la empresa, que hasta ahora no se han acreditado”, dijo el presidente de la Jugocopo, Eduardo Martínez Arcila.

“Incluso, aunque todos hubieran votado a favor de que se revirtiera la concesión, el problema es económico ya que habría que indemnizar a la empresa con mil 599 millones de pesos que en este momento el estado no tiene”, comentó.

“Lamentablemente la consulta “fue puro rollo”. La consulta ciudadana no es vinculante para quitarle la la concesión de un servicio a una empresa, en este caso Aguakan Es lógico que la concesionaria se va a defender. Lo que se hizo fue puro rollo, lo que además se complica cuando hablamos de que el estado tendría que absorber los gastos de operación de Aguakan”.