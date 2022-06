Eiza González y Jason Momoa terminaron su noviazgo de cuatro meses.

Comparte esta Noticia

Hace un mes surgió un rumor que comenzó a cobrar fuerza con el paso de los días: Eiza González y Jason Momoa mantenían una relación amorosa en secreto. Algunas fuentes cercanas a los actores confirmó a People que llevaban un largo tiempo saliendo y disfrutando juntos de la vida.

Todo lo bueno tiene que terminar y la supuesta relación entre Momoa y González no pudo llegar al siguiente nivel. Un nuevo reporte indica que “simplemente son personas muy diferentes”, motivo por el que decidieron terminar.

Otra fuente aún ve un rayo de luz al final del túnel, pues menciona que las dos estrellas de Hollywood por sus papeles como Aquaman y Ambulancia, aún “espera que puedan resolverlo” debido a que en realidad “se aman mucho y han salido en silencio durante un tiempo antes de que se hiciera público”.

Por el momento no se revelaron detalles claros sobre la separación de Eiza González y Jason Momoa, se reveló que su ruptura no es considerada como un tema preocupante: “En este momento no es una situación muy grave y ambos están viendo a dónde va. Han estado pasando tiempo juntos cuando han podido y haciéndolo funcionar entre sus dos apretadas agendas”.

Un reporte de sus agentes señala que la pareja decidió comenzar a pasar tiempo juntos desde febrero luego que encontraron gustos en común y ciertas conexiones relacionadas a su profesión dentro de Hollywood.