Critican a doña Luci por llevar su compro en camión. “Al menos ahora mis hijos sabrán lo que es dormir sobre algodones y no sobre tablas duras”: dice.

Una fotografía se hizo viral en redes social, donde una ciudadana de nombre Lucía Balam, compró un colchón para luego transportarlo en un camión de transporte público, recibiendo por ello múltiples críticas, narrando lo siguiente:

“Me criticaron por ser pobre, no me criticaron por comprar, con mucho esfuerzo mi colchón nuevo, no me felicitaron por ser una mujer autosuficiente, por la valentía de hacerlo todo sola ¿Por qué me critican por buscar la manera de llevar como Dios me da a entender mi colchón a casa”, publicó la mujer.

“Me dijeron de todo, se burlaron porque subí al transporte público que afortunadamente no llevaba tanta gente, afortundamente el chófer fue amable y me ayudó”, señaló doña Lucía.

Explicó que es jefa de familia y quienes lo son lavan a entender, que uno hace posible lo imposible para sacar adelante a los suyos.

“Trabajé durante casi dos años por doble turno para poderle comprar un buen colchón a mis hijos. Ya no vamos a dormir en las tablas duras con la colchoneta, mis hijos no sabían que se podía dormir sobre algodones, pero yo despertaba adolorida, pocos entenderán estas carencias. Afortunadamente ya no todo será diferente.”

La publicación viral no solo generó críticas, sino apoyo de personas que enaltecieron su esfuerzo. Incluso empresas locales y personas altruistas buscan contactarla para regalarle el paquete completo de la recámara.