Mujer da a luz en un taxi y chofer obliga a pagarle 4 mil pesos por ensuciar su auto.

Una mujer de 26 años tuvo un inesperado parto dando a luz a su bebé en un taxi. Pero la historia no acabó ahí ya que días después recibió una factura por parte del conductor.

Probablemente uno de los medios más grandes de las mujeres embarazadas es que su bebé llegue en el lugar y el momento menos esperado, pero es una posibilidad latente en cualquier caso. En redes sociales, han sido muchas las mujeres que han compartido sus historias sobre cómo tuvieron sus hijos en pleno avión, en un auto u otros inesperados sitios.

En el caso de Farah Cacanindin, de 26 años, ella dio a luz a su bebé en pleno taxi mientras iba de camino al hospital. La joven iba a una revisión rutinaria, por lo que las contracciones la tomaron por sorpresa. De acuerdo con The Sun, el vehículo estaba a escasos minutos de llegar a su destino, pero eso no fue suficiente y la bebé Naia terminó naciendo en el auto.

Tras el nacimiento de la niña, Farah la envolvió con su chaqueta y ambas fueron trasladadas al hospital. “Fue surrealista. No tuve oportunidad de asustarme”, declaró la nueva mamá.

Sin embargo, la historia no terminó ahí pues días después Farah recibió una factura por 90 libras esterlinas (poco más de 2 mil pesos mexicanos), por la limpieza del taxi. “Entiendo que hice un desastre, pero es un poco descarado haberme cobrado. Fue el parto más rápido de mi vida. Rompí fuente a los cinco minutos de viaje. El conductor me preguntó si quería que se detuviera, pero le dije que siguiera adelante porque creía que llegaría antes de que naciera”, declaró para The Sun.

Por supuesto que la joven pagó el servicio. Sin embargo, consideró que fue excesivo, toda vez que una limpieza profunda en ese país tiene un costo aproximado de 500 pesos, por lo que señala que le cobraron casi cuatro veces el precio.