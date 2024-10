Comparte esta Noticia

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

• Siete mil millones de pesos desviados y prescritos; no se recuperará el dinero, no se castigará a nadie, no hay involucrados. ¿Y?

Extraña conferencia de prensa convocada por Reyna Arceo Rosado, titular de la Secretaría de la Contraloría (Secoes), para informar que recibieron 513 expedientes por malos manejos en el periodo (2011-2016), por un monto de desvíos por más de siete mil millones de pesos.

Pero los delitos ya prescribieron; el dinero no se recuperará, no se castigará a nadie, ni al ex gobernador ni al ex titular de Secoes. Inhabilitan a 47 servidores públicos, pero por otros motivos. ¿Entonces?

En la rueda de prensa no se informó algo en concreto. Tampoco lo hizo el recién estrenado titular de la flamante y “autónoma” Fiscalía Anticorrupción, Edgar Ramírez Morales, quien dejó mucho que desear en ésta su primera investigación; mucho menos informó algo el titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, Carlos Felipe Fuentes del Río.

En concreto, una investigación detectó faltantes por 7 mil mdp, pero ya prescribieron; no se podrá recuperar el dinero; ningún pez gordo está involucrado; tampoco el ex contralor Rafael del Pozo Dergal; sólo funcionarios de segunda y tercera pagarán los platos rotos.

Según, ya inhabilitaron a 47 funcionarios, pero al mismo tiempo, se informa que éstos fueron inhabilitados no por los 7 mil mdp, sino porque no presentaron su declaración patrimonial a tiempo, o sea otra cosa, nada que ver.

A VER A VER… ¿DE QUÉ SE TRATA?

Mucha información confusa, pero nada de nada. Entonces, para qué convocar a una conferencia de prensa; ¿cuál es el mensaje de Reyna Arceo?, experta financiera desde los tiempos del viejo prianismo quintanarroense.

A ver si con el paso de los días o semanas, se presentan acciones o más declaraciones que le vayan dando sentido a una conferencia de prensa donde se dijo mucho pero se informó poco y, entonces, se pueda empezar a saber cuál es el mensaje real, el oculto si es que existe, de quienes encabezan la política anticorrupción en el actual gobierno. Usted tiene la última palabra.