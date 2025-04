Maestros de Quintana Roo tomaron la carretera Cancún-Mérida

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Maestros de Quintana Roo que permanecen en huelga tomaron la carretera Cancún-Mérida este jueves y abrieron las plumas de la misma exigiendo que el Gobierno de Quintana Roo escuche sus peticiones y puedan tener mesas de diálogo.

Este hecho se da para seguir exigiendo una respuesta de parte del Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación para poder tener una mesa de diálogo. Mientras tanto, las clases en Quintana Roo siguen suspendidas en algunas escuelas, ya que solo algunos docentes han aceptado regresar a las aulas y seguir con el calendario 2025.

El paro laboral de los maestros en Quintana Roo se ha extendido durante un mes como una forma de apoyar a nivel nacional la cancelación de la reforma a la Ley ISSSTE en México, pese a que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya informó que el cambio no se haría y se escucharía a los maestros y sus peticiones.

No obstante, los maestros piden que se les garantice de manera escrita que no les descontarán más de su sueldo, no les aumentarán los años de jubilación y que no les quitarán las pensiones.