Cynthia Klitbo revela cómo la estafaron y vaciaron su cuenta de banco

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta semana, la actriz Cynthia Klitbo hizo una transmisión en vivo en la que se sinceró con sus seguidores y rompió en llanto al hablar sobre la crisis económica que está enfrentando tras haber sido estafada por teléfono y perder todo el dinero que tenía en el banco.

“Estaba yo en México, llamaron al celular de mi banco y me dijeron que me habían cometido un fraude en San Francisco, que me habían bajado 3 mil dólares y luego me dijeron que estaban queriendo hacer otro cargo por otros 3 mil dólares (…) aquí en Miami, en Estados Unidos. En la mayoría de los Estados en donde hay latinos tienen traductores. Yo hablo inglés, pero si me hablan tan rápido no te entiendo, entonces el tipo me empezó a hablar particularmente rápido”, comentó.

Aunque la actriz desconfió, terminó dándole sus contraseñas a la persona que la quería estafar y fue así como logró acceder a su cuenta y la vació y le afectó bastante, pues era el dinero con el que solventaría sus gastos hasta que llegara otro proyecto.

“Son de 30 a 90 días hábiles para la investigación, las cuentas aquí están blindadas, el problema es que son 90 días hábiles, todavía no pasan los primeros 30 y yo estoy así que me arañó las uñas porque estoy bastante angustiada, solté todo y dejé las cosas en manos de Dios”

De este modo, la actriz mencionó que está en espera de que le llamen de algún proyecto y mientras tanto, venderá uno de sus departamentos frente al mar para liquidar otro departamento y tener un colchón económico, de igual forma, pondrá a la venta sus joyas.

“Yo ya lo sabía que no se deben de dar las claves, pero sonó tan real y como me estaban diciendo que me estaban queriendo estafar, no levanté la guardia, me estaban estafando diciendo que me habían estafado”, aseveró.

