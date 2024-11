Hoteleros del Estado califican de “ridículos” los incrementos fiscales a turistas para 2025

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Para el sector empresarial y hotelero de Quintana Roo fue sorpresivo el anuncio del presupuesto federal para 2025 de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se tienen reducciones importantes en rubros que consideran fundamentales para el bienestar en general, además de incrementos en algunos derechos relacionados con el sector turismo.

El paquete económico del 2025, presentado el pasado viernes 15 de noviembre al Congreso de la Unión, incluye varios incrementos en cobros de derechos, como el de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, que pasará de 35 a 43 dólares (de 711 a 873 pesos), así como el ingreso a las áreas naturales protegidas, que subiría 100%.

Igualmente, incluye la reducción presupuestal a algunas secretarías, entre ellas la de Turismo, cuyo presupuesto pasó de 1.9 mil millones de pesos a 1.7 mil millones, mientras que el proyecto turístico al que más se destinaron recursos es el Tren Maya, con 40 mil millones de pesos.

“Es ridículo, la verdad son ganas de acabar con la actividad, yo creo que hay otras maneras, como les hemos venido diciendo, nada más se dedican a cazar en el zoológico, es muy fácil, yo creo que hay otras maneras para hacerse de recursos, ya lo hemos propuesto”, criticó Jesús Almaguer Salazar, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano.

Por su parte, Francisco Fernández Millán, presidente de Asociados Náuticos de Quintana Roo, manifestó que si bien se deben cuidar las Áreas Naturales Protegidas, también es importante saber hacia dónde se el recurso recaudado, pues el valor del brazalete que paga el turista afectará pues ya subió de 18 pesos (cerca de 1 dólar) incrementó más de 60 (cerca de los 3 dólares) y ahora otra alza más.

“Será necesario entablar el diálogo con los legisladores, ya que estamos a favor de una mayor protección de las áreas, sin embargo, ahora las alzas no se ven viables, al tener una caída de visitantes”, mencionó.

Miriam Cortés, presidente de la Asociación de Clubes Vacacionales de Quintana Roo, calificó como una barbaridad la cantidad de dinero que se les está dando a los militares y lo que se está quitando no solo en turismo, sino en salud, educación y seguridad, que son áreas prioritarias.

“Impresionante, todos sabemos que hay un problema económico muy serio en el país, pero no es la mejor manera, la verdad es que sí no le damos a la educación, a la salud, si no abonamos en la política pública, tampoco vamos a abonar en empleos, en generación de impuestos”, lamentó.

Todo, dijo, se vuelve un círculo en el que en lugar de avanzar, se dan retrocesos y está afectando fuertemente, ejemplo de ello es el reciente verano, en el que se vivió algo que no ocurría desde hace más de 20 años y el segmento más olvidado sigue siendo el turismo, pese a ser el tercer generador de divisas para el país.

Por su parte, el hotelero José Chapur cuestionó para qué se usará lo recaudado con los incrementos, porque desafortunadamente no es para promoción turística.

“Se va para la Secretaría de Defensa y hay una parte que inclusive sería para libre utilización de parte del gobierno federal, ni siquiera se etiqueta para turismo, pero esperemos que dentro de la parte de la Secretaría de Defensa y sus empresas esté la promoción del turismo”, manifestó.

Lamentablemente, dijo, estas decisiones siempre afectan a todo el país, pues se tendría que promocionar todos los destinos turísticos.

Al respecto, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, Javier Olvera, consideró que los recortes tendrían que suceder, pero debería ser tras análisis muy claros y definiendo las áreas correctas.

Fuente: Reportur/La Jornada Maya