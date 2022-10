Denuncian a funcionario de la Fiscalía en Chetumal, por abusar por años de su propia hijastra, con consentimiento de la madre.

Comparte esta Noticia

Un caso de estrupo ha conmocionado a la comunidad chetumaleña, al revelarse que un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado durante varios años sostuvo relaciones sexuales con su hijastra, desde que tenía 14 años.

Lo peor: su propia madre se puso del lado del agresor y ha amenazado a su hija para que se calle.

De acuerdo a la publicación de Abigail Pech, a la que tuvo acceso el portal de noticias Informado Caribe, Jaime M, desde que era menor de edad la manipuló para sostener relaciones sexuales en la misma casa en la que vivía junto con su madre. Por el sexo constante que tuvo con su padrastro, quien le obligaba a no usar condena, quedó embarazada en tres ocasiones, siendo obligada por el sujeto a abortar en todas ellas aún cuando apenas era menor de edad.

“No dije nada por muchos años para no arruinar mi familia. Pero luego conocí a una amiga y tuve una relación con otra mujer, quien me hizo notar lo equivocada que estaba, así que decidí abandonar mi hogar, porque ya no era feliz”, citó.

Fue entonces que su infierno comenzó, aún cuando creyó que ya había salido de su pesadilla.

Jaime, aprovechando su puesto en la coordinación de Asesores de la Vicefiscalía, comenzó a amenazarla a ella para que regrese, además de afirmar que iba a matar a su pareja.

“Me dijo que el sabía lo que me gustaba, que yo no era lesbiana. Desgraciadamente mi madre, pesar que me confesé todo, no hizo nada para protegerme e incluso lo defendió, llegando ella también a amenazar a mi novia”, declaró al portal de noticias Informado Caribe.

Cabe destacar que la publicación que hizo la víctima la madre, Zazil, publicó un “punto”, lo cual fue recriminado por Abigail por el nulo apoyo que le dio.

Citó que fue obligada a escapar de Chetumal junto con su pareja, pues incluso el hombre llegó con su arma a su vivienda para obligarla a regresar, con la exigencia de que todo sea como antes.

Añadió que aunque ya presentó la denuncia correspondiente, su caso no ha prosperado debido a que el sujeto tiene contactos en la Fiscalía, al ser el mismo lugar donde él trabaja.