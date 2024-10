Desbandada en el Poder Judicial: dimiten 8 de los 11 ministros, 503 magistrados y 342 jueces

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Más de la mitad de los juzgadores federales rechazaron participar en la elección de 2025: Ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte, así como 342 jueces de distrito y 503 magistrados de circuito notificaron ayer al Senado que no irán a la elección para mantenerse en el Poder Judicial, integrado a nivel federal por mil 699 impartidores de justicia.

En sus cartas de renuncia, los ministros Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá afirmaron que su dimisión no implica una aceptación de la reforma judicial, sino que son una muestra de congruencia. Incluso, Ríos Farjat adelantó que declinará su haber de retiro y buscará donarlo a niños en situación de vulnerabilidad.

“Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”, dice la carta de la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal.

“Para mantener mi espacio de dignidad y libertad personal, y como parte de ese rechazo, opto por no aceptar, bajo tales condiciones y llegado el momento, el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tengo derecho como futura integrante en retiro”, dice la carta de la ministra Margarita Ríos Farjat.

El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena aclaró que “es necesario subrayar que esta renuncia no implica una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma”.

Por su parte, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá explica en su carta que “no participaré en esta campaña, porque la considero antitética a mi labor, a mi vocación y a la promesa que hice hace casi seis años al tomar protesta.

“No participaré en un proceso en donde me vea orillado a realizar promesas que sé que no podré cumplir en buena conciencia, que impliquen una renuncia a mi promesa de ejercer el cargo de juez con imparcialidad y mesura, mirando únicamente a la Constitución, a los hechos del caso y no a los clamores de las mayorías”, expresó.

El ministro Jorge Mario Pardo expresa que “rechazo enérgicamente las injurias, insultos e infundios de los que he sido objeto como integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sostengo la relevancia que tiene la Carrera Judicial en la Impartición de justicia y presento mi renuncia no como un acto de conveniencia sino de congruencia personal”.

Luis María Aguilar, ministro cuyo periodo constitucional vence en noviembre, escribió que “presento a esa soberanía mi formal renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo indica el artículo séptimo transitorio, segundo párrafo, de la referida reforma constitucional”.

El ministro Javier Laynez informó en su escrito que “tal como lo exige el párrafo segundo del artículo séptimo transitorio de la reforma citada, presento mi renuncia anticipada al periodo constitucional para el que originalmente fui designado como ministro”.

Alberto Pérez Dayán escribió que “para todos los efectos constitucionales y legales a que haya lugar, con fecha de hoy, 29 de octubre de 2024, presento a esa soberanía mi formal renuncia al cargo de ministro, tal como lo indica el artículo séptimo transitorio, segundo párrafo, de la referida reforma constitucional”.

Fuente: Excélsior