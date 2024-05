Descarta el INE boicot del crimen organizado en integración de mesas de casilla

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El consejero electoral Martín Faz Mora aseguró que no hay un “boicot” del crimen organizado en la organización de la elección y subrayó que hay mucha ciudadanía que no quiere participar como funcionario de casilla por motivos laborales y sociales, pero no necesariamente por temas de inseguridad pública.

El periódico Excélsior informó que se han presentado sustituciones de funcionarios de casilla ya nombrados de 33% en todo el país, y el 42% de estos casos es porque la ciudadanía aduce problemas laborales o compromisos sociales para no poder participar.

“No existen amenazas del crimen organizado, directas para decir no vamos a permitir instalar casillas, hay un ambiente de inseguridad en muchos lugares y quienes hacen las valoraciones son los consejos distritales, quienes han dicho no vamos a permitir la instalación de casillas, son movimientos sociales, locales, con demandas muy focalizadas,” dijo el consejero.

Por su parte, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, durante la sesión, intervino para dar un mensaje ante la próxima conclusión de los preparativos de organización del proceso electoral.

Afirmó que todos los procesos se han realizado con altos estándares para que haya garantías el próximo 2 de junio.

Fuente: Excélsior