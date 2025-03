Desplome de elevador en Ayuntamiento de Cozumel deja dos lesionados

Comparte esta Noticia

COZUMEL.- Dos personas resultaron lesionadas tras el desplome de un elevador en Cozumel. El gobierno municipal, a través de la Dirección de Protección Civil, informó que se mantiene un seguimiento puntual a la salud de los afectados y a la investigación del incidente.

El accidente ocurrió alrededor de la una de la tarde de ayer miércoles, cuando el operador del elevador brindó servicio a una mujer que acudió al Palacio Municipal para realizar algunos trámites en el primer piso del edificio. De manera inesperada, el elevador sufrió una caída repentina, causando lesiones a ambas personas a bordo.

El operador, un hombre de la tercera edad, sufrió lesiones en una pierna, mientras que la mujer aparentemente resultó con heridas en uno de sus brazos. Ambas personas fueron trasladadas de inmediato a un hospital para recibir atención médica.

El director de Protección Civil, Bomberos y Guardavidas de Cozumel, Alfredo Arellano Villaseñor, señaló que, tras el conocimiento del accidente, se activó un protocolo de atención inmediata, brindando acompañamiento y apoyo médico a los lesionados hasta su recuperación total.

Asimismo, destacó que tras el percance se notificó de inmediato a las unidades de emergencia, quienes arribaron al lugar para atender a las personas que se encontraban en el elevador al momento de la caída.

Las unidades de la Cruz Roja y de la clínica particular International Hospital trasladaron a los trabajadores al hospital para su evaluación médica, donde hasta ahora se desconoce su estado de salud.

Además, se informó que personal de la Dirección de Protección Civil realiza la inspección y verificación del elevador con el objetivo de determinar las causas del incidente, el cual provocó la caída repentina del ascensor hasta el primer piso.

El elevador, instalado hace poco más de diez años, no había registrado fallas hasta ahora. No obstante, se ha señalado que al parecer no recibió el mantenimiento periódico adecuado ni se revisó el estado del sistema de cuerdas que lo movían, lo que pudo haber influido en el siniestro.

El presidente municipal, José Luis Chacón, quien asumió el cargo hace seis meses, no ha emitido aún una postura oficial sobre el tema, pero el incidente pone en evidencia la necesidad de reforzar la supervisión y el mantenimiento de las instalaciones públicas para evitar este tipo de accidentes.

Fuente: Sipse/Sol Q. Roo/ Palco Noticias