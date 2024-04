Destaca pabellón del Caribe Mexicano en Tianguis Turístico de Acapulco

Comparte esta Noticia

ACAPULCO.- Con la presencia de la gobernadora Mara Lezama Espinosa al frente de la delegación de Quintana Roo, el secretario de Turismo Miguel Torruco Marqués y la gobernadora de Guerrero Evelyn Cesia Salgado Pineda participaron en el corte del listón inaugural del Pabellón del Caribe Mexicano en la 48ª edición del Tianguis Turístico en este puerto.

“Hay que ir a Quintana Roo, los esperamos con los brazos abiertos, estamos en una Nueva Era del turismo, queremos que conozcan el Caribe Mexicano que tiene experiencias para todos los sectores. Están invitados al Caribe Mexicano en esta Nueva Era del turismo” expresó Mara Lezama.

Instalado en una superficie de 450 metros cuadrados de la Expo Mundo Imperial, el Pabellón del Caribe Mexicano impone con su presencia, experiencia y liderazgo turístico entre los demás estados de la República y entre alrededor de 97 pabellones divididos entre corporativos y entidades. En el de Quintana Roo 16 empresas y asociaciones de hoteles promocionan los 12 destinos turísticos del norte, centro y sur.

Visitantes, tour operadores, mayoristas, prestadores de servicios, entre muchos más, iniciaron un recorrido por este pabellón. De acuerdo con Sectur, en esta edición del Tianguis Turístico se tiene confirmados mil 337 compradores de 787 empresas, así como la presencia de 43 países, incluido México; también se destaca la presencia de mil 441 expositores de 852 empresas.

Por Quintana Roo asisten presidentes de hoteles del Caribe Mexicano, expositores, entre ellos Royal Resorts, IS Travel Luxury Experiences, Temptation-Desiree Resorts, The Fives Hotels-Residences, The Top Connections, Blue Bay Hotels, Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres; HM Hotels, The Reef Resorts and SPA, Park Royal Hotels and Resorts, VisiTAX-MAS Medios Electrónicos, Hotel Flamingo Cancún, AMAINAH-Carolina Bacalar, la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya y la Asociación de Hoteles del Sur de Quintana Roo.

En la ceremonia inaugural del Pabellón del Caribe Mexicano acompañaron a la gobernadora Mara Lezama, el secretario estatal de Turismo,Bernardo Cueto Riestra, el director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Andrés Martínez, 10 presidentas y presidentes municipales, así como directoras y directores de turismo de los municipios.

Como parte de la ceremonia inaugural hubo un desfile de inclusión con niñas, niños, jóvenes y adultos mayores. En este Tianguis se tiene como propósito impulsar, promover y sensibilizar sobre la inserción laboral de personas con discapacidad, esto en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, así como empresarios, asociaciones y entidades federativas.