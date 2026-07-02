Detienen a Gilda “N”, hermana de Emilio Lozoya, por presunto lavado de dinero

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CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de Marina (Semar), detuvieron en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Gilda “N”, hermana del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin.

La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de una investigación relacionada con el caso Agronitrogenados.

De acuerdo con la FGR, Gilda “N” es investigada por haber actuado presuntamente como prestanombres dentro de una estructura financiera utilizada para ocultar actos de corrupción y triangular recursos de origen presuntamente ilícito.

Las investigaciones señalan que la mujer figuró como beneficiaria de la empresa Tochos Holding Limited, luego de que Emilio Lozoya Austin le cediera los derechos de esa sociedad. Según la autoridad, dicha empresa habría sido utilizada para realizar operaciones financieras sin una justificación económica o comercial.

La carpeta de investigación refiere que, entre el 12 de junio y el 28 de noviembre de 2012, Gilda “N” recibió cinco transferencias bancarias por varios millones de dólares provenientes de una empresa propiedad de Alonso Ancira Elizondo, relacionado con Altos Hornos de México. Posteriormente, habría transferido parte de esos recursos a un tercero.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) mantienen abierta la investigación sobre estas operaciones dentro del expediente del caso Agronitrogenados.

Como parte de las indagatorias, las autoridades revisan una cuenta bancaria abierta en Suiza a nombre de una empresa considerada fachada y vinculada con Emilio Lozoya. De acuerdo con la FGR, desde esa estructura financiera habrían salido recursos destinados a la compra de un inmueble que posteriormente fue sujeto a un procedimiento de extinción de dominio, resuelto mediante sentencia definitiva.

La Fiscalía también sostuvo que, cuando ocurrieron las operaciones investigadas, Emilio Lozoya Austin ya tenía conocimiento de que asumiría la dirección general de Pemex.

Según la dependencia, los recursos administrados por Gilda “N” presuntamente provienen de un esquema de triangulación financiera sin sustento económico comprobable.

Tras su captura, la imputada fue puesta a disposición del juez federal que emitió la orden de aprehensión, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.