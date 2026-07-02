Estefanía Mercado supervisa nuevo Centro de Acopio de Cacharros y destaca la participación ciudadana

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado visitó el recién inaugurado Centro de Acopio de Cacharros, donde constató la respuesta positiva de la ciudadanía a esta nueva estrategia ambiental impulsada por la Secretaría de Servicios Públicos para promover el manejo responsable de los residuos y mantener una ciudad más limpia.

“¡Cada vez somos más los que cuidamos Playa del Carmen!”, dijo la Alcaldesa al señalar que en solo cinco días de la apertura del primer Centro de Acopio de Cacharros se han recibido 5 toneladas de materiales que, de otra manera, podrían haber terminado en las calles, lotes baldíos o áreas verdes.

“A quienes preguntan por este espacio, es un predio de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales y no será un basurero. Todo el material será retirado de manera semanal y una gran parte será reutilizado o reciclado”, agregó Estefanía Mercado.

La Presidenta Municipal agradeció a vecinas y vecinos que ya se han sumado. Cada cacharro que traen ayuda a mantener una ciudad más limpia, más ordenada y con mejor calidad de vida para todas y todos.

Al final del recorrido, la edil invitó a la ciudadanía a llevar sus cacharros al Centro de Acopio que se encuentra en la avenida Jacinto Pat, detrás de la Secretaría de Servicios Públicos.

La presidenta Estefanía Mercado estuvo acompañada por la secretaria de Servicios Públicos, Julieta Martín, quien informó que, del 24 de junio a la fecha, el Centro de Acopio ha recibido la visita de 116 ciudadanos, quienes han entregado 166 piezas, equivalentes a 5 toneladas de residuos.

Entre los objetos recibidos destacan llantas y colchones, materiales que, por su volumen y manejo especial, representan un reto para su disposición final cuando son abandonados en la vía pública.

Como incentivo a la participación ciudadana, el Gobierno Municipal también ha entregado plantas a las personas que han contribuido con esta iniciativa, reforzando el compromiso compartido con el cuidado del medio ambiente.

Las jornadas han beneficiado a habitantes de 33 colonias, entre ellas Bosque Real, Villamar I y II, Mayakobá, Palmas II, Ejido Norte y Sur, Toscana, Colosio, Los Olivos, Misión del Carmen, Forjadores, Xcacel, Selvanova, Palmas Turquesa, Nicte-Há, Cataluña I, Porto Alto, Real Ibiza, Real del Sol, Tumbén Chilam, Marsella, Las Flores, Mundo Hábitat, Gonzalo Guerrero, Villas del Sol, Chemuyil, In House y Real Almozara.

Con este tipo de iniciativas, el Ayuntamiento de Playa del Carmen fortalece su política ambiental, impulsa el reciclaje y la valorización de residuos, además de prevenir riesgos sanitarios derivados de la acumulación de desechos en la ciudad.