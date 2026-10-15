Eduardo Martínez Arcila pide a líder nacional del PAN intervenir ante crisis interna del partido en Quintana Roo

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CANCÚN.- El expresidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Eduardo Martínez Arcila, solicitó la intervención del dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, para corregir el rumbo del partido en Quintana Roo, ante lo que considera un deterioro electoral, falta de diálogo interno y una oposición que ha perdido capacidad de confrontación frente a los gobiernos de la Cuarta Transformación.

La petición fue presentada mediante un documento fechado el 13 de octubre de 2026, entregado durante la reciente visita de Romero Herrera a la entidad y que cuenta con sello de recibido de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

En el escrito, Martínez Arcila pidió emprender una revisión “seria, documentada y participativa” de la situación del panismo quintanarroense, con el propósito de recuperar la confianza de la militancia y de los ciudadanos.

“Presidente Nacional, aún estamos a tiempo de corregir el rumbo, salvemos al PAN de Quintana Roo y con ello daremos esperanza a los quintanarroenses de una vida mejor”, expresó.

El exdirigente advirtió que la pérdida de fuerza electoral, el distanciamiento de distintos sectores sociales y la ausencia de mecanismos de diálogo entre las corrientes internas podrían poner en riesgo incluso el registro del partido en el próximo proceso electoral.

Señaló que diversos liderazgos y dirigentes municipales solicitaron en dos ocasiones a la presidenta estatal del PAN, Reyna Tamayo Carballo, instalar una mesa de diálogo político y operativo, sin recibir respuesta durante los últimos siete meses.

Agregó que las mismas solicitudes fueron dirigidas al diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez y a la senadora Mayuli Martínez Simón, pero tampoco obtuvieron contestación.

Martínez Arcila cuestionó además que militantes, liderazgos y dirigentes municipales fueran excluidos de las actividades realizadas durante la visita de Jorge Romero a Quintana Roo, el pasado 12 de octubre.

“Acción Nacional, de ser una oposición combativa y valiente a nivel nacional, en lo local ha sido timorata y por decir lo menos funcional para el gobierno estatal y los municipales todos ellos emanados de la 4T”, sostuvo.

Entre las medidas planteadas al dirigente nacional destaca una revisión del funcionamiento de la Comisión Permanente Estatal, mediante la solicitud de sus convocatorias, actas y acuerdos correspondientes a los últimos doce meses.

El propósito, explicó, es verificar los señalamientos de que este órgano partidista lleva aproximadamente diez meses sin sesionar y, en caso de confirmarse irregularidades, determinar las medidas correctivas correspondientes.

También propuso designar un delegado especial que no responda a intereses de grupos internos y que acompañe a la dirigencia estatal en la construcción de acuerdos con las distintas corrientes del partido.

Dicho representante tendría la responsabilidad de establecer canales de comunicación con todos los liderazgos y garantizar su participación en una mesa política y operativa.

En este apartado, Martínez Arcila acusó al diputado federal Ernesto Sánchez Rodríguez de contribuir a la “división y sectarismo” dentro del PAN quintanarroense.

El documento incluye la necesidad de establecer reglas claras para la selección de candidaturas y abrir una discusión sobre la conveniencia de integrar un frente común o una coalición con otras fuerzas políticas opositoras a la Cuarta Transformación en el estado.

Finalmente, el exdirigente pidió atender la pérdida de militantes, al considerar que cada salida representa también la desaparición de liderazgos, experiencia política y años de trabajo partidista.

Martínez Arcila insistió en que la dirigencia nacional todavía está a tiempo de intervenir para reconstruir la unidad interna y evitar un mayor debilitamiento del PAN en Quintana Roo.