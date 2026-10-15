Trabajadores disidentes del IMSS aseguran que ganó el rechazo al aumento salarial del 6.8%

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CIUDAD DE MÉXICO.- Trabajadores disidentes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aseguraron que el rechazo al incremento salarial global del 6.8 por ciento se impuso en la Consulta Salarial 2026-2027, convocada por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), aunque al cierre de la jornada todavía no se contaba con resultados oficiales.

Aproximadamente dos horas después del cierre de las casillas, integrantes del movimiento nacional de trabajadores de base afirmaron que los primeros reportes de sus observadores mostraban una tendencia mayoritaria contra el acuerdo salarial alcanzado por la dirigencia sindical.

“A pesar de las presiones, los intentos de imposición y las irregularidades a lo largo del proceso, la base trabajadora del IMSS se ha expresado con contundencia”, señalaron los inconformes, quienes sostuvieron que los resultados preliminares reflejaban el rechazo a las condiciones negociadas sin su consentimiento.

Sin embargo, los representantes del movimiento no proporcionaron cifras generales que permitieran establecer la magnitud de la votación en contra del incremento.

En redes sociales, trabajadores de distintas unidades médicas difundieron fotografías de los escrutinios realizados al cierre de las casillas, con resultados ampliamente favorables al rechazo de la propuesta salarial.

En el Hospital General de Zona de Troncoso, por ejemplo, se reportaron mil 260 votos por el “no”, 64 por el “sí” y tres sufragios nulos.

En tanto, en el Hospital General de Zona número 15 se contabilizaron 690 votos en contra del acuerdo, 31 a favor y uno nulo, de acuerdo con las imágenes compartidas por el personal.

La consulta se desarrolló en 670 unidades electorales instaladas para que los trabajadores sindicalizados determinaran si aceptaban o rechazaban el incremento global del 6.8 por ciento, integrado por un aumento del 2.9 por ciento directo al tabulador salarial y 3.9 por ciento en prestaciones.

El ejercicio fue convocado por el SNTSS después de las movilizaciones de miles de empleados inconformes con los términos del acuerdo, quienes han exigido un incremento mayor al salario base y mejores condiciones laborales.

De acuerdo con los datos preliminares de participación, hasta las 19 horas había emitido su voto aproximadamente el 60 por ciento de los 475 mil trabajadores con derecho a sufragar.

Tras el cierre de las casillas comenzó el escrutinio, que en diversas unidades se realizó públicamente y a viva voz, según videos difundidos por los propios empleados.

En las grabaciones se observa a los responsables del conteo extraer las boletas de las urnas y anunciar el sentido de cada voto ante los trabajadores presentes. Posteriormente, los resultados fueron asentados en actas colocadas en sitios visibles.

Los integrantes del movimiento disidente anunciaron que emitirían un pronunciamiento con base en la información recabada por sus observadores durante la jornada.

Por su parte, se esperaba que la dirigencia del SNTSS diera a conocer su posición una vez concluido el escrutinio.

El cómputo definitivo estaba previsto para las primeras horas de la mañana siguiente, por lo que el resultado general de la consulta permanecía pendiente de confirmación oficial.