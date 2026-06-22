El ultraderechista Abelardo de la Espriella gana la presidencia de Colombia en una elección histórica

Comparte esta Noticia

BOGOTA.- Abelardo de la Espriella fue declarado ganador de la elección presidencial de Colombia tras imponerse por un estrecho margen al candidato oficialista Iván Cepeda, en una de las contiendas más cerradas de la historia reciente del país.

Con el 49.6 por ciento de los votos, según el conteo preliminar oficial, el abogado de 47 años superó al senador de izquierda, quien obtuvo el 48.7 por ciento de la votación. El resultado marcó el fin del ciclo político encabezado por el presidente Gustavo Petro y abrió paso a una administración de corte conservador que gobernará hasta 2030.

Durante su primer mensaje como presidente electo, De la Espriella aseguró que inicia una nueva etapa para Colombia y prometió combatir con firmeza al narcotráfico, la corrupción y los grupos criminales.

La victoria fue respaldada públicamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien felicitó al mandatario electo a través de redes sociales. Asimismo, gobiernos de tendencia conservadora en América Latina expresaron su reconocimiento al resultado electoral.

Mientras tanto, simpatizantes de la izquierda realizaron protestas en ciudades como Bogotá y Cali, donde manifestaron su rechazo al nuevo gobierno. Por su parte, Iván Cepeda anunció que esperará el escrutinio definitivo e impugnará miles de mesas electorales al considerar que aún existen elementos por revisar.

La campaña presidencial estuvo marcada por la inseguridad, el recrudecimiento de la violencia armada y el debate sobre la estrategia para enfrentar a grupos criminales y organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Entre sus principales propuestas, De la Espriella plantea endurecer la política de seguridad, fortalecer las fuerzas armadas, impulsar reformas económicas orientadas al sector privado y revisar la participación de Colombia en algunos organismos internacionales.

Analistas consideran que el nuevo mandatario capitalizó el descontento de una parte del electorado con los resultados de la administración saliente, especialmente en temas de seguridad, economía y gobernabilidad.