Sheinbaum niega entrega de 800 mdp a la CNTE para levantar plantón: “Son recursos para escuelas”

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las versiones que señalan que su gobierno entregó 800 millones de pesos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a cambio de que levantara el plantón que mantuvo durante varias semanas en la Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria afirmó que esos recursos están destinados al fortalecimiento de la infraestructura educativa en Oaxaca y no representan una transferencia al sindicato magisterial.

“No se da ese dinero a la CNTE. Esos 800 millones de pesos no tienen nada que ver con la CNTE; tienen que ver con la educación de las niñas y los niños en Oaxaca”, sostuvo.

Sheinbaum explicó que los apoyos se canalizan directamente a los planteles escolares para atender necesidades de equipamiento y mejora de las condiciones educativas. Recordó que el año pasado se acordó la entrega de computadoras e impresoras para las escuelas de la entidad.

“Las computadoras y las impresoras no se entregan al sindicato, se entregan de manera directa a las escuelas”, puntualizó.

Las declaraciones de la presidenta surgen luego de que circularan versiones sobre una presunta negociación económica con la CNTE para poner fin a las movilizaciones y al plantón que el magisterio disidente mantuvo en el Centro Histórico de la capital del país.

La CNTE permaneció varias semanas en protesta y llegó a advertir sobre posibles acciones durante actividades relacionadas con el Mundial de Futbol, así como en eventos organizados en el Zócalo de la Ciudad de México.