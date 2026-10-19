Elon Musk promete regalar una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos el próximo año

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FLORIDA.- Elon Musk prometió este lunes entregar el próximo año una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos, aunque no explicó el mecanismo de transferencia ni las condiciones para recibirla.

“El año que viene, regalaré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos”, escribió el empresario en X. En el mismo mensaje agregó: “Esta será la primera de muchas”.

Según la última estimación de la Oficina del Censo, en Estados Unidos hay 72 millones de menores de 18 años. Con una cotización de 146.03 dólares por título, registrada al cierre del viernes pasado, la entrega tendría un valor superior a 10,500 millones de dólares si ese precio se mantuviera al momento de la transferencia.

Tras la salida a Bolsa de la compañía aeroespacial en junio pasado, Musk conservó entre 42 y 43 por ciento de sus acciones.

El anuncio tuvo como antecedente el compromiso que la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, hizo en julio, cuando informó que ella y su esposo donarían una de sus acciones por cada beneficiario a más de dos millones de menores mediante las cuentas Trump.

La propuesta de Shotwell estuvo dirigida específicamente a menores de entre 11 y 17 años residentes en zonas con ingresos familiares medios más bajos, con especial atención a quienes vivían cerca de su casa en el centro de Texas. Musk, en cambio, no precisó criterios de selección para el ofrecimiento que hizo este lunes.

Durante la campaña de las pasadas elecciones presidenciales, el empresario también anunció la entrega diaria de un millón de dólares a votantes registrados en alguno de los estados más disputados entre Donald Trump y Kamala Harris. El ofrecimiento estaba dirigido a quienes firmaran una declaración a favor de “la libertad de expresión y el derecho a portar armas”.