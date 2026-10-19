Sheinbaum señala a Jáuregui por autorizar participación extranjera en la sierra tarahumara

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CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “muy irresponsable” la actuación del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui, por permitir la participación de agentes extranjeros en un operativo en la sierra tarahumara y por las condiciones en que se realizaron los traslados nocturnos por carretera.

Al ser consultada sobre la detención del exfuncionario, la mandataria cuestionó tanto la intervención de agentes de la CIA como la organización del operativo, durante el cual fue desmantelado un laboratorio clandestino.

“El exfiscal fue muy irresponsable, por decir lo menos, por haber permitido la participación de agentes extranjeros, también por la manera en que lo hicieron. Fue un operativo muy irresponsable al trasladarse en la noche por carretera”, expresó.

Jáuregui fue detenido por su probable responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, como parte de las investigaciones relacionadas con el operativo en Chihuahua.

La Fiscalía de Chihuahua investiga posibles omisiones en la cadena de mando y el incumplimiento de protocolos durante esa intervención. Sheinbaum agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abiertas otras indagatorias contra el exfiscal y señaló que corresponderá a esa institución dar a conocer los detalles.

La presidenta también respaldó la actuación de la fiscalía estatal y acusó a Jáuregui de haber infringido la ley, al subrayar la responsabilidad de quienes encabezan las instituciones de procuración de justicia.

“Qué bueno que la Fiscalía de Chihuahua también reconoce y procede en contra de un fiscal que violó la ley porque si alguien tiene la responsabilidad de procurar la justicia son los fiscales”, manifestó.