Empresariado de Playa del Carmen respalda a nuevo titular de Seguridad Ciudadana

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de fortalecer la cercanía de la policía de Playa del Carmen con diversos sectores de la sociedad, la presidenta Estefanía Mercado y el secretario de Seguridad Ciudadana Municipal, Carlos Montesinos García, sostuvieron hoy una reunión con representantes del sector empresarial de la localidad, quienes manifestaron su respaldo total al nuevo titular de la corporación.

Durante el diálogo, la presidenta Estefanía Mercado fue contundente al destacar la importancia de tomar decisiones firmes para garantizar la paz y la seguridad de las familias playenses, sin necesidad de que exista alguna crisis.

“Para nosotros es muy importante en el gobierno de Playa del Carmen que el sector empresarial tenga cercanía con los mandos de la Policía Municipal. No todos los cambios obedecen a una crisis, todo lo contrario, quiero decirles que Playa del Carmen mantiene un equilibrio positivo en materia de seguridad. Lo que estamos buscando con este cambio es evolucionar a una policía más cercana, más humana y más profesional”, expuso.

Estefanía Mercado reiteró que el trabajo conjunto con la iniciativa privada será una pieza clave en la construcción de un municipio seguro, competitivo y con oportunidades para todas y todos.

Por su parte, Carlos Montesinos García presentó una propuesta clara, técnica y operativa que fortalezca la proximidad con la ciudadanía y consolidar un sistema de vigilancia eficiente, respaldado por inteligencia y tecnología.

“Venimos a trabajar con seriedad, con experiencia y con resultados. Sabemos lo que se tiene que hacer, y lo vamos a hacer. Vamos a dar la batalla por la seguridad de Playa del Carmen con todos los recursos, con toda la convicción y en coordinación con todos los sectores de la sociedad”, sostuvo el titular de la SSCM.

Los empresarios, representantes de sectores como el hotelero, comercial, restaurantero y turístico, así como los colegios de Ingenieros y de Arquitectos, expresaron su respaldo unánime al nuevo mando policial, destacando la apertura del gobierno municipal para generar mecanismos de colaboración directa y permanente.

En este marco, Manuel Barrero, presidente del Colegio de Arquitectos, destacó la apertura del gobierno que encabeza la presidenta Estefanía Mercado para estrechar lazos de comunicación con el sector empresarial y por la decisión de un cambio tan trascendental en la SSCM.

“Es grato conocer el perfil del maestro Carlos Montesinos, de cercanía con la gente”, subrayó.

En tanto, Wilberth Gutiérrez, presidente nacional de la Asociación Mexicana de la Industria Inmobiliaria, indicó que el cambio de mando en Seguridad Ciudadana es muestra de la estrategia de largo plazo del gobierno municipal, que redundará en inversiones y crecimiento económico.

Adán Toledo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Playa del Carmen, felicitó al secretario Montesinos por el nuevo encargo asumido y reconoció el trabajo de la presidenta municipal Estefanía Mercado en materia de seguridad.

En su intervención, Offner Arjona, presidente de la Asociación de Pequeños Hoteles de Playa del Carmen, destacó la gran labor de seguridad que se ha realizado también en la zona turística, en donde la percepción “es muy positiva”.