Fallecen en accidente el hijo del exgobernador Luis Armando Reynoso Femat y su prometida

Comparte esta Noticia

AGUASCALIENTES.- El empresario inmobiliario, Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, murió la tarde del viernes 8 de agosto en un accidente carretero junto a su pareja, María Paulina Ibarra Ancer.

Luis Armando Reynoso López y María Paulina Ibarra Ancer estaban comprometidos y su boda sería este año.

De acuerdo con reportes preliminares, él viajaba con su prometida Paulina, de 32 años, y otra persona resultó con lesiones, por lo que fue trasladada a recibir atención médica.

El accidente ocurrió la tarde de este viernes, en el kilómetro 85 de la autopista León-Aguascalientes, en dicha localidad perteneciente a la región Altos Norte de Jalisco.

Ellos viajaban a bordo de un vehículo sedán, en color blanco, el cual quedó volcado fuera de la carretera, por lo que acudieron Bomberos municipales y del estado, quienes realizaron las maniobras para sacar los cuerpos.

No se descarta que el piso mojado por la lluvia, haya ocasionado que el conductor perdieran el control y volcara.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, publicó una esquela en la que expresó sus condolencias al ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat, por la muerte de su hijo y su prometida.