En Solidaridad se previenen los incendios

PLAYA DEL CARMEN.- Para evitar pérdidas materiales, lesiones o muertes por causa de incendios, el cuerpo de bomberos de Solidaridad recomienda a la población no descuidarse en esta temporada donde incrementa la temperatura.

Las personas deben evitar la sobrecarga de líneas eléctricas, no dejar veladoras encendidas, verificar que tanques de gas no tengan fuga, no dejar conectados cargadores de celular, no quemar basura, papel o cartón en predios enmontados o baldíos.

La Dirección de Bomberos informó que han atendido 46 incendios en casas, comercios, palapas y autos y que todos se deben a descuidos.