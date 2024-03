La disputa por Othón P. Blanco

Comparte esta Noticia

La última palabra

Por Jorge A. Martínez Lugo

• Ante una reelección inmerecida, ¿se impondrá la marca?

• Lidia Rojas por MC y Germán González por PRI-PAN, divididos, le facilitan la reelección.

“Hay que echar para atrás todas las reelecciones. Incluyendo la de diputados y alcaldes”, afirmó Claudia Sheinbaum en entrevistas que ofreció a algunos medios electrónicos tradicionales, en víspera del arranque de la campaña presidencial, en la que es amplia favorita.

Y con más razón cuando las personas elegidas no han dado resultados y con mucha más razón cuando las encuestas confirman que no tienen la aprobación suficiente sobre su desempeño, como es el caso de Yensunni Martínez, presidenta municipal de Othón P. Blanco, quien busca la reelección, pese a no haber dado resultados.

Sin embargo, a decir verdad, aunque lo diga Claudia Sheinbaum y el propio Andrés Manuel López Obrador, en Quintana Roo muchas decisiones políticas van en contra de la 4T y de los postulados que repite el presidente desde las mañaneras.

LIDIA Y GERMÁN, ¿PODRÁN CONTRA LA MARCA?

Así las cosas, Yensunni tiene enfrente dos contendientes que vienen de atrás y empiezan a ser una amenaza; un hombre y una mujer, que cada vez más le pisan los talones y ponen en peligro el “carro completo” que busca la 4T en todo el Estado.

Se trata de Germán González de la alianza PAN-PRI, en segundo lugar en las primeras encuestas y Lidia Rojas Fabro, quien ha estado en tercer lugar, aunque una encuesta la coloca recientemente en un segundo lugar, casi en empate técnico con Yensunni, como usted puede apreciar en las gráficas.

¿Quién de los dos crecerá más, a quién ayudará su alianza o su partido? PRI-PAN necesitan reponerse después de sus últimas derrotas o el partido de la “media naranja” con sus problemas internos a nivel nacional y local. Veremos, la campaña local aún va a empezar.

Así va el ranking en estos días de inter campañas y a unas tres semanas de que comiencen legalmente la contienda local para elegir cargos en presidencias municipales y diputaciones estatales.

Se avizora una campaña fuerte, en donde Yensunni tiene un piso de cristal y sus dos cercanos contendientes tienen posibilidades de crecer y desde ya representan una amenaza a la “aplanadora” guinda-verde tan confiada en la marca obradorista. Usted tiene la última palabra.