Encapuchados paran a Sheinbaum en Motozintla, Chiapas

CHIAPAS.– Sujetos con los rostros cubiertos detuvieron en un retén a la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su traslado de Comitán a Motozintla, para exigirle que “cuando esté en la Presidencia” “no se olvide” y “limpie este tramo a Comalapa”.

Durante su gira proselitista por Chiapas, la abanderada morenista encabezó más tarde un mitin en Motozintla, donde se justificó por haber llegado tarde, ya que “en el camino para acá nos fueron deteniendo muchísimas personas que salían en cada pueblo para saludarnos, por eso llegamos un poco retrasados”.

Sin embargo, la candidata a diputada morenista Patricia Armendáriz, quien acompañó a Sheinbaum en la comitiva, aseguró que los detuvieron encapuchados, que formaban parte de uno de los cárteles que se disputan esa zona del Estado, en la frontera con Guatemala.

“En el camino de Comitán a Motozintla nos pararon unos encapuchados de uno de los cárteles en pugna en la zona cuidando su territorio. Apóyenme a descifrar, ¿cómo acabar con esto tan destructivo? Amatenango de la frontera, Motozintla y Belisario Domínguez son los más afectados”, escribió la legisladora.

De acuerdo con la periodista Gabriela Coutiño, que es corresponsal en Chiapas, quien publicó en su cuenta de X un video de la detención a la candidata morenista y su equipo, el incidente “significó un susto para el convoy de la comitiva y la prensa” que viajaba con la abanderada del oficialismo.

“Queremos que usted, cuando esté en la Presidencia, nos haga favor de limpiar este tramo a Comalapa, porque no podemos viajar para allá, porque si pasamos para allá, nos hacen pedacitos, doctora”, soltó uno de los encapuchados, quien reveló formar parte de un grupo que cuida su pueblo, porque “no queremos que Motozintla sea un desastre más como Comalapa”, dijo.

“Se siente en el corazón la impotencia (…) de que el gobierno nunca ha hecho nada por estas tierras”, reclamó otro de ellos.

Sheinbaum contestó: “Sí está bien, gracias”, y el vehículo en el que viajaba pudo seguir avanzando y dejar atrás al grupo de encapuchados.

Posteriormente, cuestionada al respecto por la prensa, Sheinbaum insinuó un montaje de Latinus, ya que era el único medio de comunicación presente durante la detención.

“Nos pararon unas personas, decían que eran pobladores, pero lo que más me llamó la atención es que los únicos que estaban ahí eran los (reporteros del medio de comunicación) de Latinus (…) Me llamó mucho la atención, que decían que eran pobladores, pero luego por ahí dijeron, ‘es que no somos fifís’, algo muy extraño”, aseguró la candidata de Morena, PVEM y PT

Fuente: El Financiero