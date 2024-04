“Es muy probable que sea un montaje”, dice AMLO sobre encapuchados que detuvieron a Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- “Es muy probable que sea un montaje”, expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que un grupo de encapuchados en Chiapas detuvo la camioneta en la que viajaba la candidata presidencial de la coalición “Sigamos haciendo historia”, Claudia Sheinbaum.

A pregunta expresa, el mandatario dijo que no ha hablado con la exjefa de gobierno, pero se investigará el caso aunque no lo considera “grave”. Dijo que de acuerdo a lo que externó el personal de la candidata presidencial no reportó que los encapuchados estuvieran armados.

López Obrador dijo que por la experiencia que tienen en su movimiento cuando sucede este tipo de situaciones y graban “es muy probable que sea propaganda, es propaganda, lo más probable es que sea propaganda”.

Cuestionó que sólo el medio Latinus, de Carlos Loret de Mola, grabara ese momento en Chiapas. Además, el presidente aclaró que no ha hablado con Sheinbaum.

“La conozco bastante bien y sé que es, ya saben lo que pienso, no soy objetivo en este caso, porque la considero muy inteligente, es una mujer con carácter, con aplomo”, afirmó.

El mandatario federal aclaró que las personas que increparon a Sheinbaum no iban armadas, como difundieron distintos medios de comunicación y dijo que la candidata de Morena es muy inteligente ante este tipo de situaciones que, consideró buscan desacreditar su gobierno.

“No creo que sea algo grave, es lograr este propósito, ya hasta yo mismo estoy contribuyendo en el amarillismo, la propaganda, no les funcionó narco-presidente, se gastaron 5 millones de dólares en esa campaña y no les funcionó”, dijo López Obrador.

