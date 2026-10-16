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Estefanía Mercado advierte que no tolerará extorsiones tras detención del alcalde de Puerto Aventuras

16 octubre, 2026
Admin
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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, advirtió que ningún servidor público está por encima de la ley y aseguró que no se tolerarán actos de corrupción, extorsión o abuso de poder, luego de la detención del alcalde de Puerto Aventuras, Gilberto “N”, por su presunta participación en el delito de extorsión agravada.

Mediante un mensaje dirigido a los habitantes de Puerto Aventuras, la alcaldesa afirmó que su administración garantizará la continuidad de los servicios públicos y la atención ciudadana, a fin de evitar que las actividades de la comunidad resulten afectadas por la situación jurídica del funcionario detenido.

“Ningún cargo público puede utilizarse para intimidar, amenazar, extorsionar o abusar de la confianza de nuestra gente”, expresó.

Mercado señaló que el Ayuntamiento permanecerá atento al funcionamiento de la administración de Puerto Aventuras para asegurar que las familias, los comerciantes y los trabajadores reciban los servicios que requieren.

“Quiero asegurarles que los servicios públicos, la atención ciudadana y el funcionamiento de la administración continuarán con toda la normalidad”, sostuvo.

La presidenta municipal reconoció la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo y manifestó que corresponderá a las autoridades competentes determinar las responsabilidades de las personas detenidas, con pleno respeto al debido proceso.

También hizo un llamado a quienes hayan sido víctimas de posibles abusos por parte de servidores públicos y que, por temor a represalias, no se hayan atrevido a presentar una denuncia.

“Quienes durante mucho tiempo han tenido miedo de levantar la voz, quiero decirles algo: no están solos”, manifestó.

Aseguró que su gobierno tiene la obligación de proteger los derechos de la población, escuchar sus denuncias y brindar acompañamiento mediante los mecanismos institucionales correspondientes.

“No vamos a tolerar actos de corrupción, de extorsión, de amenazas ni abusos de poder”, reiteró.

El pronunciamiento se produjo después de que la Fiscalía estatal informara, durante la tarde-noche del jueves, sobre la ejecución de órdenes de aprehensión contra Gilberto “N”, Jorge “N” y Karla Paola “N”, por su probable participación en hechos constitutivos de extorsión agravada.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, los tres detenidos estarían relacionados con presuntas amenazas y exigencias de pagos ilegales contra una persona de identidad reservada en Puerto Aventuras.

Mientras continúan las investigaciones y el procedimiento judicial, el gobierno de Playa del Carmen aseguró que mantendrá la operación de los servicios municipales en esa comunidad.

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