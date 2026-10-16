Pamela Perera renuncia a rectoría del Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto tras mes y medio en el cargo

Comparte esta Noticia

FELIPE CARRILLO PUERTO.- Pamela Perera Maldonado anunció su renuncia a la rectoría del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, perteneciente al Tecnológico Nacional de México (TecNM), apenas un mes y medio después de asumir el cargo en sustitución de su hermana, Paoly Perera, quien falleció en un accidente carretero el pasado 17 de agosto.

Mediante un video difundido en sus redes sociales, la ahora exfuncionaria informó que su separación del cargo será efectiva a partir del sábado 17 de octubre y explicó que tomó la decisión para “buscar nuevos horizontes”.

“Asumí esta encomienda con absoluta responsabilidad y con la mayor humildad para poder continuar con el camino que trazó nuestra recordada Paoly Perera”, expresó durante su mensaje.

Perera Maldonado también agradeció a la gobernadora Mara Lezama Espinosa por haberle otorgado la oportunidad de dirigir la institución educativa, destacando “su confianza, su cercanía y su visión de un gobierno humanista”.

La funcionaria había asumido la rectoría a principios de septiembre, luego del fallecimiento de su hermana Paoly Perera, exalcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, quien perdió la vida el 17 de agosto en un accidente de tránsito.

Paoly Perera había sido nombrada rectora en mayo de 2025 y permaneció al frente del plantel durante poco más de un año. Tras su fallecimiento, Pamela Perera recibió la encomienda de continuar con los proyectos impulsados durante su administración.

Al asumir el puesto, manifestó su compromiso de dar seguimiento al trabajo desarrollado por su hermana y mantener las actividades académicas y administrativas de una de las principales instituciones de educación superior del municipio.

La renuncia ocurre durante el proceso de registro de aspirantes a las Coordinaciones Municipales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, mecanismo de organización política de Morena relacionado con la definición de sus futuros perfiles para las elecciones municipales de 2027.

Esta coincidencia ha generado especulaciones sobre una posible participación política de Pamela Perera Maldonado; sin embargo, en el mensaje donde anunció su salida no confirmó ninguna aspiración electoral ni precisó cuáles serán sus próximos proyectos.

Con su separación, la rectoría del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto quedará pendiente de una nueva designación para garantizar la continuidad de sus actividades.