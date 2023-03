Exigen “vetar de por vida” a Gloria Trevi.

Comparte esta Noticia

Gloria Trevi nuevamente es tendencia en Twitter, por una petición que se hizo en la plataforma Change.org para que no dejen que la cantante pueda tocar el próximo 19 de marzo en el Auditorio Nacional.

Josefina Saldaña, una de las encargadas de generar la petición, argumenta que la cantante se sigue burlando de sus víctimas, mujeres que fueron abusadas por Sergio Andrade, su ex manager.

“Las mujeres no podemos permitir que los artistas sigan aprovechándose de su fama para lastimarnos, es por ello que es inconcebible que Gloria Trevi siga libre e impune, no sólo eso, si no que siga dando conciertos pisoteando a sus víctimas, recordemos que está enfrentando nuevas acusaciones en Estados Unidos” Dicho en la primera parte de la petición que ya suma casi 5 mil firmas.

En el escrito de la plataforma también se menciona que en 2022, el cantante Édgar Oceransky, acusado de abuso sexual, no se presentó en el recinto capitalino por la presión que ejerció la gente.

“La sociedad se ha dejado engañar, pues Gloria Trevi se ha disfrazado incluso de feminista haciendo himnos y se ha olvidado de su pasado al lado de Sergio Andrade, en el cual explotaba a menores de edad y era parte de una cadena de trata de blancas, se dice víctima, pero siempre ha defendido a Sergio Andrade”, se lee en la petición.

Las acusaciones en contra de Trevi y Andrade

La cantante Trevi y el productor Andrade recientemente volvieron a ser acusados, con una nueva demanda por abuso y explotación de dos niñas menores de edad en la década de 1990, en Los Ángeles.

Según los datos obtenidos de la demanda, que fueron sacados a la luz por el medio The Rolling Stone, ni el nombre de Trevi y de Andrade aparecen de forma literal en el documento, esto debido a los detalles de los demandantes, pero con la cronología de sus narraciones se deja en claro que ellos son los acusados.

En 2023, se supo que las víctimas tenían 13 y 15 años, cuando la cantante les propuso unirse a un supuesto programa de capacitación musical élite, dirigido por Andrade, siendo que en ese entonces ya tenían prestigio ambos. En varias ocasiones aseguran que Trevi las manipuló para convertirse en “esclavas sexuales” del productor y que el abuso fue en Los Ángeles, asegura la revista.

Ambas atacadas describieron que vivieron agresiones físicas, sexuales y abusos constantes.

Por su parte Gloria Trevi recientemente anunció que iba a demandar a todo aquel que le recuerde su pasado por este tema.