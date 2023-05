Fallece motociclista al derrapar en el Boulevard de Chetumal

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Una mujer perdió la vida en un accidente de motocicleta, cuando conducía el vehículo enel Boulevard Bahía, entre la calle Ethel, a la altura del Súper Express, a metros del Hospital Militar, por lo que los testigos se comunicaron al servicio de emergencia para informar del percance.

Los presentes afirman que la conductora iba con exceso de velocidad, por lo que perdió el control de la unidad y derrapó, aunado al pavimento mojado producto de la lluvia que cayó momentos antes de este letal accidente.

La víctima cayó a metros de la motocicleta, por ello, paramédicos de una empresa privada acudieron para darle los primeros auxilios, no obstante, al intentar reanimarla no lo lograron, pues ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo acudió para acordonar la zona e iniciar el levantamiento de indicios, así también para abrir una carpeta de investigación por este hecho.

Pese a que el percance sucedió durante la madrugada, la vialidad tuvo que ser cerrada para evitar el acceso de curiosos y extraños. El cuerpo fue traslado al Servicio Médico Forense, donde será sometido a la necropsia de ley.

Fuente: Sol Quintana Roo