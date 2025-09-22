FGR y Fiscalía de CDMX investigan desaparición de cantantes colombianos: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes 22 de septiembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre la desaparición reportada de dos ciudadanos originarios de Colombia en la capital del país.

Al respecto, la mandataria señaló que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ya investigan el caso de los dos artistas colombianos desaparecidos.

“De inmediato la Fiscalía General de la República tomó conocimiento. Hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y ambas órdenes de gobierno ya están trabajando en conjunto”, apuntó.

En más sobre el caso, y luego de que el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidiera el apoyo de su homóloga en México para dar con el paradero de estos cantantes, la jefa de Estado explicó que apoyará en todo al mandatario cafetalero, sin embargo aclaró que la desaparición no fue en el norte del país, pues la denuncia está hecha en la CDMX.

Bajo esta premisa, la exjefa de gobierno de la capital del país, indicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya está en comunicación con el gobierno de Colombia, a quienes se les están dando detalles de los avances de las investigaciones.

“Hay una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, no en Sonora, como decía el presidente de Colombia. La Cancillería está en contacto”, explicó.

Sobre si ya tuvo algún contacto directo con el presidente de Colombia, la primera presidenta del país refirió: “No he entrado en contacto con Gustavo Petro”, lo anterior refirió debido a que ambas Cancillerías le están dando seguimiento a las investigaciones sobre el caso.

El domingo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó directamente la ayuda de la Presidenta Sheinbaum para localizar con vida a Bayron Sánchez y a Jorge Herrera, artistas colombianos reportados como desaparecidos en la Ciudad de México.

“Le solicito a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum, mi amiga y compañera de lucha desde el M19, y a todo el cuerpo diplomático de Colombia en México, lograr que aparezcan con vida el cantante Bayron Sánchez y su coequipero Jorge Herrera”, escribió en su cuenta de X el Jefe de Estado colombiano.

“Desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”, ahondó Petro en X.

No obstante, la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGE) aclaró en un boletín informativo que “no se tiene registro, denuncia o indicio de que dichas personas hayan desaparecido en el Estado, ya que no se cuenta con ningún dato que soporte la posibilidad de que hayan venido a cantar a esta entidad en fecha alguna”.

El pasado 20 de septiembre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió fichas de búsqueda para localizar al cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido como “B-King”, y al DJ Jorge Luis Herrera Lemos, identificado como “Regio Clown”, quienes fueron vistos por última vez el 16 de septiembre tras salir rumbo al gimnasio en la colonia Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo.

Desde entonces, no se ha tenido contacto con ninguno de los dos. La Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México solicitó la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que ayude a su localización.

Según la ficha de búsqueda, el DJ vestía camiseta negra, pants negro y tenis al momento de su desaparición. También se le identifican tatuajes y perforaciones en ambas orejas. Ambos casos fueron reportados bajo la misma circunstancia: salieron rumbo al gimnasio y no se supo más de ellos.

Fuente: Excélsior