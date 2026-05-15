Detienen en Arizona a Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa

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NUEVA YORK.- Gerardo Mérida Sánchez, uno de los exfuncionarios sinaloenses señalados por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, ya se encuentra bajo custodia estadounidense tras ser detenido en Arizona.

De acuerdo con información difundida por el diario Reforma, la captura ocurrió el pasado 11 de mayo y un día después fue presentado ante el juez Eric J. Markovich, en Tucson, Arizona, durante una audiencia breve en la que aceptó ser trasladado a Nueva York para continuar el proceso judicial.

El exsecretario de Seguridad de Sinaloa aparece entre los 10 funcionarios y exfuncionarios acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de presuntamente colaborar con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

Según reportes periodísticos, Mérida Sánchez ya habría sido ingresado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, prisión federal donde también permanecen recluidos personajes ligados al narcotráfico como Ismael Zambada García y Rafael Caro Quintero.

Las acusaciones presentadas por fiscales federales de Nueva York señalan que el exfuncionario habría recibido sobornos a cambio de facilitar operaciones del grupo criminal y alertar sobre operativos de seguridad.

Gerardo Mérida se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de Sinaloa durante la administración del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Asumió el cargo en septiembre de 2023 y dejó la posición en diciembre de 2024, siendo sustituido por el general Óscar Rentería Schazarino.

Días antes de su detención, el exfuncionario había obtenido un amparo otorgado por un juzgado federal en Michoacán para frenar temporalmente cualquier orden de detención o extradición relacionada con las acusaciones promovidas desde una Corte de Nueva York.