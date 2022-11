Fiscalía de Morelos defiende su necropsia de Ariadna Fernanda: no es válida una re-autopsia

Comparte esta Noticia

CUERNAVACA.- Jazmín Herrera Soto, médico legista de la Fiscalía General del Estado de Morelos, defendió la necropsia que se realizó al cuerpo de Ariadna Fernanda López y aseguró que no es válido realizar una re-autopsia.

“La causa de muerte que nosotros emitimos de manera técnico científica, que es durante el procedimiento, es la causa de broncoaspiración por intoxicación alcohólica, porque encontramos datos en tráquea que nos están hablando de que había alimento y este espacio estaba ocupado por líquido y por alimento”, detalló en conferencia de prensa.

La médico legista señaló que cuando se realiza una autopsia médico-legal, se trata de procedimiento donde no hay margen de error, por ello, la causa de la muerte fue determinada técnico-científicamente.

“Una re-autopsia no existe, no se puede hacer un procedimiento sobre otro procedimiento, (…) porque una autopsia, la definición lo dice, es la descripción externa del cadáver y la apertura con la disección de órganos. Eso ya fue realizado, no puedes volver a hacer una apertura porque ya está abierto”.

En su lugar, detalló, se puede hacer una opinión médico-técnica con respecto a una causa de la muerte, pero para realizarla se requiere conocer el lugar de intervención, tener acceso a las fotografías para determinar los hallazgos y la intervención durante el anfiteatro de la autopsia médico-legal.

Mencionó que sí existen lesiones, las cuales se encuentran descritas en los informes periciales, en extremidades superiores e inferiores. Sin embargo, dijo, no están relacionadas con lesiones a nivel de huesos o internas. Además, destacó que las lesiones referidas son las equimosis y no hay resolución de continuidad, esto es, que no se encontraron “heridas en la piel que pudieran haber condicionado un sangrado de forma externa”.

“El trauma múltiple es una definición muy amplia, (…) es cualquier trauma que pueda causar la muerte. Cuando se hace referencia a eso, con respecto a relacionarlo con algún tipo de causa de muerte, es encontrar lesiones a órganos que conduzcan a la muerte, como el corazón, el cerebro o los pulmones”.

Herrera Soto indicó que aseguró que el resultado de la fiscalía “está bien realizado”, pues la broncoaspiración etílica fue la causa de muerte técnico científica que se encontró.

“El trabajo que nosotros realizamos en la fiscalía es con calidad y con base en procedimientos, los cuales están bien establecidos y aceptados. Todos los dictámenes periciales, antes de ser emitidos por un perito, son revisados por pares y están basados en todos los antecedentes que hay”.

Fuente: Milenio