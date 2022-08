“Fui víctima del machismo”: asegura Maribel Domínguez sobre su despido de la Selección Nacional Femenil Sub 20  

Comparte esta Noticia

Tras la eliminación en cuartos de final del Mundial de la Selección Nacional Femenil Sub 20, la exentrenadora del conjunto “tricolor” Maribel Domínguez rompió el silencio públicamente para dar su versión ante las acusaciones que se hicieron en su contra.

“Quiero que quede la verdad y solamente aclarar las cosas. Fui víctima de acoso laboral. Terminé en la calle. Eso fue lo peor y esto es lo que más me duele”, explicó Maribel para una entrevista de La Afición.

Asimismo mencionó que no había hablado sobre este tema por respeto a sus jugadoras y al Mundial, pues estaban viviendo un momento muy importante en su vida:

“Nada tenía que haberlo manchado. Hicieron un buen torneo, pudieron haberlo hecho mucho mejor”, agregó.

Además subrayó que durante su estancia como entrenadora se le restaba autoridad, ya que a Luis Piñón que era el segundo auxiliar le llegaban cosas que le tendrían que haber llegado antes a ella:

“Cosas que tenían que llegarme a mí como directora técnica le llegaban primero a él. Era tan obvio que todo el mundo se daba cuenta de eso, todo el mundo se daba cuenta del desplazamiento que me habían hecho. Esto era machismo”, enfatizó.

También habló sobre Alan Rivera quien fungía como coordinador de metodología, ella aseguró que ya no la dejó dar sus especificaciones sobre las jugadoras, sino que fue él quien lo hizo.

Posteriormente afirmó que Rivera fue quien quiso comenzar a incluir a Silvana Flores dentro de la convocatoria de la plantilla Sub-20:

“Habíamos comentado que no estaba al cien por ciento físicamente. La tuvimos, jugó en ese momento con nosotras. No traía ese ritmo de juego que nosotros buscamos”, añadió.

Respecto a esto Maribel confesó que tuvo que hablar directamente con la futbolista para esclarecer su situación:

“Nosotros no podemos tener una jugadora que no esté físicamente al cien por ciento porque lo que menos queremos es lesionarla”, le dijo.

Por otra parte durante la misma entrevista ahondó sobre las acusaciones que se hicieron en su contra a través de la carta que envió una de las jugadoras a la Federación Mexicana de Futbol y comentó que cuando se enteró del escrito fue cuando acudió a hablar con Yon de Luisa:

“Lo primero que me dice es que hay una carta en mi contra de una de las jugadoras. Yo me quedé impactada, porque, ¿por qué está pasando esto? A partir de ahí me separan con todo mi cuerpo técnico y empieza a suceder todo esto”, platicó.

Maribel reveló que le impactó ver la carta porque le manejaron dos puntos:

“Uno fue que yo trataba mal a las jugadoras jamás, jamás en la vida y sobre todo también hay un punto en donde me dicen que pudiera yo tener relaciones sexuales con mis jugadoras, o sea ya me están tratando aparte de acoso laboral me están tratando ya de otras cosas entonces no se vale porque realmente no es así, jamás se pasa esa línea que esta trazada”, aclaró para el mismo medio.

La exentrenadora mencionó que quiere limpiar su nombre porque se quedó sola, sin apoyo porque nadie le dio su ayuda o respaldo:

“De mi parte yo estoy tranquila, y estoy clara con eso porque jamás pasó ese tipo de cosas”, aseguró.

Finalmente agregó que le quitaron dos cosas muy importantes en su vida que fue el Mundial y el haber manchado su nombre de esa manera:

“Yo lo que quiero es que quede claro que estoy clara, estoy limpia en eso y seguir trabajando”, concluyó.