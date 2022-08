“Ni te topamos carnal”: la verdad detrás de la demanda de Juan de Dios Pantoja en contra de Twenty One Pilots

Comparte esta Noticia

Juan de Dios Pantoja está protagonizando una nueva polémica, luego de que comenzaran a circular unas capturas de pantalla, en las que supuestamente el influencer anunciaba que demandaría al dúo estadounidense Twenty One Pilots por plagio. Pero al parecer todo fue inventado y te contamos qué pasó.

Todo comenzó porque en Facebook empezaron a circulas unas supuestas publicaciones que hizo el también tiktoker. “Mañana presentaré una demanda en contra de @twentyonepilots por plagio en mi video musical, Ya nadie puede ser original”, indicó el mensaje que habría publicado.

A lo que supuestamente los músicos respondieron: “We don´t know who are you (no sabemos quién eres)”. Cabe resaltar que la acusación proviene del video de la canción ‘Shy Away’, que el dueto estrenó en 2021, pues la iluminación es muy similar a la del video del Roast yourself que el mexicano lanzó a mediados de 2019.

Lo cierto es que las capturas fueron editadas por medio de Photoshop, con el propósito de generar polémica, pues visitando cada uno de los perfiles oficiales de las personas involucradas, no hay prueba de que esto sea cierto, pues cada uno ha estado enfocado en sus propios proyectos.

Así ha sido la carrera de Juan de Dios Pantoja

El influencer comenzó su carrera en YouTube, con su propio canal y otro al lado de su actual esposa Kimberly Loaiza, así juntos han ido creciendo en las redes sociales y, tras posicionar su carrera, Juan de Dios decidió lanzarse como cantante, para probar suerte en la música.

Poco a poco ha logrado dar pasos en su carrera, en parte gracias a su popularidad en redes sociales. En su perfil de Spotify cuenta con más de un millón de oyentes mensuales. Además, ha lanzado varios sencillos y EPS, y colaborado con varios de sus colegas.

Twenty One Pilots es un éxito en México

Por otro lado, el dueto estadounidense ha tenido gran recibimiento en nuestro país, ya que cuenta con una sólida base de fans, quienes los han apoyado en cada una de sus visitas a México. Durante la pandemia estuvieron preparando música nueva y prueba de ellos fue la canción ‘Shy Away’, lanzada en 2021.

En abril de este año, la banda anunció ‘Twenty One Pilots: Cinema Experience’, una adaptación de uno de sus conciertos, la cual fue proyectada alrededor del mundo y contó con 20 minutos de material nunca visto de la primera versión de este material.