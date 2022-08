Gaby Taméz acusa a ‘Platanito’ de acoso y violencia por haberlo rechazado: “Es una asquerosidad de persona”

Comparte esta Noticia

A una semana de que la famosa actriz Gaby Ramírez acusara a Sergio Verduzco, mejor conocido como ‘´Platanito‘, de haberla tocado indebidamente durante uno de sus programas, ahora la cantante Gabby Taméz también lo señaló de acoso sexual, además de que le hizo la vida imposible por haberlo rechazado.

En entrevista para Chisme No Like, la joven cantante, quien por años trabajó al lado de ‘Platanito‘ en el programa Noches con Platanito en Estrella TV rompió el silencio, asegurando que cuando tenía 20 años, comenzó a trabajar con el comediante. Fue justo cuando se lo presentaron, que ella tuvo que acudir a su camerino, en donde supuestamente, él la hizo entrar en “pánico” al decirle que le gustaba que lo “apapacharan y acariciaran“.

“Tenía 20 años y super emocionada de que me lo presentaran…cuando llego el recibimiento fue “a pues sabe qué, a mí me gustan los apapachos, las caricias, y yo entré en una onda de pánico, me estaba proponiendo y le dejaban decir y hacer lo que sea, y había más gente en el camerino, puros hombres y me sentí intimidada, porque no esperaba ese recibimiento, entonces él era ´pues para que estés bien unas caricias, apapachos´ entonces yo le dije que no me llevaba así”, expresó.

La compositora añadió que ‘Platanito’ comenzó a hacerle insinuaciones y ella no supo que hacer, por lo que fue al baño a llorar al sentirse tan incómoda. Asimismo, indicó que, tras ese primer rechazo, el comediante comenzó a molestarla a diario, porque “siempre intentaba hacerle la vida imposible”.

“Por día yo pasaba algo feo, porque siempre me trataba de hacer la vida imposible, toda la producción lo sabía, hasta la gente de la audiencia”, lamentó.

Gaby Ramírez dijo que incluso fue con producción para pedir su apoyo, sin embargo, nadie hizo nada porque era la estrella del canal. La cantante agregó que hubo alguna persona anónima la defendió, pues a pesar de que ‘Platanito’ hizo todo para que la despidieran, esto jamás ocurrió.

La cantante reveló que incluso Sergio Verduzco la molestaba diciéndole que ella no llegaría “virgen al matrimonio”, y también uno de sus fotografías le propusieron que se tomara fotografías desnuda.

La joven mencionó que varias mujeres de la banda musical renunciaron del programa porque también fueron víctimas de acoso. Por último dijo que aunque ‘Platanito‘ era un buen comediante, era una persona “asquerosa”.

“Él es talentoso como payaso y eso nadie se lo quita, pero como persona es una asquerosidad, es arrogante, creído, déspota, se creía el dios, se creía inalcanzable. Era tanto el daño que viví, que nunca pude reclamarle; le tenía temor y nunca me sentí respaldada. Hacerlo público era lo que me importaba, el desahogo. Lo que se tenga que hacer lo haré, apoyaré con mis declaraciones, estaré para lo que me necesiten”, concluyó.